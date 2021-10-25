Известный японский суп: готовим аппетитный куриный рамен

25 октября 2021 , 11:16
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Источник:

micasarevista

Рамен – всемирно известный японский суп с лапшой. Это блюдо славится своим насыщенным вкусом и ароматным запахом. Узнайте, как из куриного филе можно приготовить такую экзотику и удивить родных.

Суп ветвей готовится на мясном, реже рыбном бульоне и подается с пшеничной лапшой. Блюдо часто приправлено соевым соусом или мисо. Наиболее популярными приложениями являются мясо, яйца, овощи и зелень.

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Такой суп очень популярен в Корее и Японии, хотя сегодня вкусное и питательное блюдо покорило мир.

Рецепт на руку из курицы

Время: 45 минут
Порций: 4

Аппетитный суп / Фото unsplash

Ингредиенты:

  • 4 стакана куриного бульона;
  • 3 столовые ложки соевого соуса;
  • 2 куриных филе;
  • 400 грамм свежей лапши рамен;
  • половинку савойской или белокочанной капусты;
  • 2 сваренных вкрутую яйца, соль по своему вкусу;
  • зеленый лук или измельченная петрушка;
  • семена кунжута.

Приготовление:

  1. В большой кастрюле доведите до кипения куриный бульон с добавлением соевого соуса.
  2. Затем уменьшите температуру до средней и добавьте куриное филе. Прокипятите все в течение пяти минут, затем достаньте и отставьте немного остыть. Когда мясо остынет, измельчите его и положите обратно в сковороду.
  3. Затем добавьте в суп лапшу и варите 5 минут.
  4. Приправить солью по вкусу.
  5. В отдельной кастрюле варите два яйца в течение 10 минут. Когда они будут готовы, очистите их и разделите пополам.
  6. Затем нарежьте капустные листья тонкими полосками и добавьте в бульон примерно на 30 секунд, прежде чем почувствуете, что макароны сварились.
  7. Подавайте в мисках с половиной яйца на каждую порцию. Можно украсить мелко нарезанным луком или петрушкой и кунжутом.

Традиционно бульоны различают по своим вкусам:


Сио – это светлый и почти полупрозрачный бульон.

Сию бульон с японским соевым соусом. В зависимости от того, что еще в него добавлено, может быть светло-коричневым или темным и насыщенным.

Мисо –  бульон с пастой мисо. Наиболее насыщенный и "молодой" вариант бульона, который был придуман в 1960-х годах.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська