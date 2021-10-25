Известный японский суп: готовим аппетитный куриный рамен
25 октября 2021 , 11:16Читати новину українською
Источник:micasarevista
Рамен – всемирно известный японский суп с лапшой. Это блюдо славится своим насыщенным вкусом и ароматным запахом. Узнайте, как из куриного филе можно приготовить такую экзотику и удивить родных.
Суп ветвей готовится на мясном, реже рыбном бульоне и подается с пшеничной лапшой. Блюдо часто приправлено соевым соусом или мисо. Наиболее популярными приложениями являются мясо, яйца, овощи и зелень.
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Такой суп очень популярен в Корее и Японии, хотя сегодня вкусное и питательное блюдо покорило мир.
Рецепт на руку из курицы
Время: 45 минут
Порций: 4
Ингредиенты:
- 4 стакана куриного бульона;
- 3 столовые ложки соевого соуса;
- 2 куриных филе;
- 400 грамм свежей лапши рамен;
- половинку савойской или белокочанной капусты;
- 2 сваренных вкрутую яйца, соль по своему вкусу;
- зеленый лук или измельченная петрушка;
- семена кунжута.
Приготовление:
- В большой кастрюле доведите до кипения куриный бульон с добавлением соевого соуса.
- Затем уменьшите температуру до средней и добавьте куриное филе. Прокипятите все в течение пяти минут, затем достаньте и отставьте немного остыть. Когда мясо остынет, измельчите его и положите обратно в сковороду.
- Затем добавьте в суп лапшу и варите 5 минут.
- Приправить солью по вкусу.
- В отдельной кастрюле варите два яйца в течение 10 минут. Когда они будут готовы, очистите их и разделите пополам.
- Затем нарежьте капустные листья тонкими полосками и добавьте в бульон примерно на 30 секунд, прежде чем почувствуете, что макароны сварились.
- Подавайте в мисках с половиной яйца на каждую порцию. Можно украсить мелко нарезанным луком или петрушкой и кунжутом.
Традиционно бульоны различают по своим вкусам:
Сио – это светлый и почти полупрозрачный бульон.
Сию – бульон с японским соевым соусом. В зависимости от того, что еще в него добавлено, может быть светло-коричневым или темным и насыщенным.
Мисо – бульон с пастой мисо. Наиболее насыщенный и "молодой" вариант бульона, который был придуман в 1960-х годах.