Известный японский суп: готовим аппетитный куриный рамен

Рамен – всемирно известный японский суп с лапшой. Это блюдо славится своим насыщенным вкусом и ароматным запахом. Узнайте, как из куриного филе можно приготовить такую экзотику и удивить родных.

Суп ветвей готовится на мясном, реже рыбном бульоне и подается с пшеничной лапшой. Блюдо часто приправлено соевым соусом или мисо. Наиболее популярными приложениями являются мясо, яйца, овощи и зелень.

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Такой суп очень популярен в Корее и Японии, хотя сегодня вкусное и питательное блюдо покорило мир.

Рецепт на руку из курицы

Время: 45 минут

Порций: 4

Аппетитный суп / Фото unsplash

Ингредиенты:

4 стакана куриного бульона ;

3 столовые ложки соевого соуса ;

2 куриных филе ;

400 грамм свежей лапши рамен ;

половинку савойской или белокочанной капусты;

2 сваренных вкрутую яйца, соль по своему вкусу ;

зеленый лук или измельченная петрушка ;

семена кунжута.

Приготовление:

В большой кастрюле доведите до кипения куриный бульон с добавлением соевого соуса. Затем уменьшите температуру до средней и добавьте куриное филе. Прокипятите все в течение пяти минут, затем достаньте и отставьте немного остыть. Когда мясо остынет, измельчите его и положите обратно в сковороду. Затем добавьте в суп лапшу и варите 5 минут. Приправить солью по вкусу. В отдельной кастрюле варите два яйца в течение 10 минут. Когда они будут готовы, очистите их и разделите пополам. Затем нарежьте капустные листья тонкими полосками и добавьте в бульон примерно на 30 секунд, прежде чем почувствуете, что макароны сварились. Подавайте в мисках с половиной яйца на каждую порцию. Можно украсить мелко нарезанным луком или петрушкой и кунжутом.