Суп рамен готується на м’ясному, рідше рибному бульйоні та подається із пшеничною локшиною. Страва часто приправлена соєвим соусом або місо. Найбільш популярними додатками є м'ясо, яйця, овочі та зелень.
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Такий суп надзвичайно популярний у Кореї та Японії, хоча сьогодні смачна та поживна страва підкорила світ.
Рецепт рамену з курятини
Час: 45 хвилин
Порцій: 4
Апетитний суп / Фото unsplash
Інгредієнти:
- 4 склянки курячого бульйону;
- 3 столові ложки соєвого соусу;
- 2 курячих філе;
- 400 грамів свіжої локшини рамен;
- половинку савойської або білокачанної капусти;
- 2 зварених круто яйця;
- сіль до свого смаку;
- зелена цибуля або подрібнена петрушка;
- насіння кунжуту.
Приготування:
- У великій каструлі доведіть до кипіння курячий бульйон з додаванням соєвого соусу.
- Потім зменшіть температуру до середнього і додайте куряче філе. Прокип’ятіть все протягом п’яти хвилин, потім дістаньте і відставте трохи охолонути. Коли м’ясо охолоне, подрібніть його і покладіть назад у сковороду.
- Потім додайте в суп локшину і варіть 5 хвилин.
- Приправити сіллю на смак.
- В окремій каструлі варіть два яйця протягом 10 хвилин. Коли вони будуть готові, очистіть їх та розділіть навпіл.
- Потім наріжте капустяне листя тонкими смужками та додайте в бульйон приблизно на 30 секунд, перш ніж відчуєте, що макарони зварилися.
- Подавайте в мисках з половиною яйця на кожну порцію.
- Можна прикрасити дрібно нарізаною цибулею або петрушкою і кунжутом.
Традиційно бульйони розрізняють за своїми смаками:
Сіо – це світлий і майже напівпрозорий бульйон.
Сію – бульйон з японським соєвим соусом. Залежно від того, що ще в нього додано, може бути світло-коричневим або темним і насиченим.
Місо – бульйон з пастою місо. Найбільш насичений і “молодий” варіант бульйону, який був придуманий в 1960-х роках.