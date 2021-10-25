Суп рамен готується на м’ясному, рідше рибному бульйоні та подається із пшеничною локшиною. Страва часто приправлена соєвим соусом або місо. Найбільш популярними додатками є м'ясо, яйця, овочі та зелень.

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Такий суп надзвичайно популярний у Кореї та Японії, хоча сьогодні смачна та поживна страва підкорила світ.

Рецепт рамену з курятини

Час: 45 хвилин

Порцій: 4

Апетитний суп / Фото unsplash

Інгредієнти:

4 склянки курячого бульйону;

3 столові ложки соєвого соусу;

2 курячих філе;

400 грамів свіжої локшини рамен;

половинку савойської або білокачанної капусти;

2 зварених круто яйця;

сіль до свого смаку;

зелена цибуля або подрібнена петрушка;

насіння кунжуту.

Приготування:

У великій каструлі доведіть до кипіння курячий бульйон з додаванням соєвого соусу. Потім зменшіть температуру до середнього і додайте куряче філе. Прокип’ятіть все протягом п’яти хвилин, потім дістаньте і відставте трохи охолонути. Коли м’ясо охолоне, подрібніть його і покладіть назад у сковороду. Потім додайте в суп локшину і варіть 5 хвилин. Приправити сіллю на смак. В окремій каструлі варіть два яйця протягом 10 хвилин. Коли вони будуть готові, очистіть їх та розділіть навпіл. Потім наріжте капустяне листя тонкими смужками та додайте в бульйон приблизно на 30 секунд, перш ніж відчуєте, що макарони зварилися. Подавайте в мисках з половиною яйця на кожну порцію. Можна прикрасити дрібно нарізаною цибулею або петрушкою і кунжутом.