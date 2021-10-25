Суп рамен готується на м’ясному, рідше рибному бульйоні та подається із пшеничною локшиною. Страва часто приправлена соєвим соусом або місо. Найбільш популярними додатками є м'ясо, яйця, овочі та зелень.

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Такий суп надзвичайно популярний у Кореї та Японії, хоча сьогодні смачна та поживна страва підкорила світ.

Рецепт рамену з курятини

Час: 45 хвилин
Порцій: 4

Апетитний суп / Фото unsplash

Інгредієнти:

  • 4 склянки курячого бульйону;
  • 3 столові ложки соєвого соусу;
  • 2 курячих філе;
  • 400 грамів свіжої локшини рамен;
  • половинку савойської або білокачанної капусти;
  • 2 зварених круто яйця;
  • сіль до свого смаку;
  • зелена цибуля або подрібнена петрушка;
  • насіння кунжуту.

Приготування:

  1. У великій каструлі доведіть до кипіння курячий бульйон з додаванням соєвого соусу.
  2. Потім зменшіть температуру до середнього і додайте куряче філе. Прокип’ятіть все протягом п’яти хвилин, потім дістаньте і відставте трохи охолонути. Коли м’ясо охолоне, подрібніть його і покладіть назад у сковороду.
  3. Потім додайте в суп локшину і варіть 5 хвилин.
  4. Приправити сіллю на смак.
  5. В окремій каструлі варіть два яйця протягом 10 хвилин. Коли вони будуть готові, очистіть їх та розділіть навпіл.
  6. Потім наріжте капустяне листя тонкими смужками та додайте в бульйон приблизно на 30 секунд, перш ніж відчуєте, що макарони зварилися.
  7. Подавайте в мисках з половиною яйця на кожну порцію.
  8. Можна прикрасити дрібно нарізаною цибулею або петрушкою і кунжутом.

Традиційно бульйони розрізняють за своїми смаками:


Сіо – це світлий і майже напівпрозорий бульйон.

Сію – бульйон з японським соєвим соусом. Залежно від того, що ще в нього додано, може бути світло-коричневим або темним і насиченим.

Місо – бульйон з пастою місо. Найбільш насичений і “молодий” варіант бульйону, який був придуманий в 1960-х роках.