Салат с нежными ароматными креветками на гриле и хрустящими овощами, орехами и сладкими нотками манго – это блюдо, которое создаст праздник даже в самый пасмурный день.

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Рецепт салата с креветками, манго и цитрусовой заправкой

Время: 30 хвилин

Порций: 4

Изысканный салат / Фото przyslij przepis

Ингредиенты:

– 250 грамм тигровых креветок (вес после очистки);

– 1 манго;

– 1 красная луковица;

– 80 грамм салата;

– 70 грамм орехов кешью;

– 1/2 красного перца. Маринад для креветок: – 1/2 перца чили;

– 2 чайные ложки карри;

– сок 1/2 лимона;

– 2 столовые ложки оливкового масла:

– соль по вкусу;

– перец по вкусу. Заправка: – сок 1/2 апельсина;

– 1 чайная ложка меда;

– 3 чайные ложки сока лайма;

– тертая цедра 1 лайма;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 чайная ложка дижонской горчицы;

– перец по вкусу;

– соль по вкусу.

Приготовление: