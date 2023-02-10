Салат с нежными ароматными креветками на гриле и хрустящими овощами, орехами и сладкими нотками манго – это блюдо, которое создаст праздник даже в самый пасмурный день.
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Рецепт салата с креветками, манго и цитрусовой заправкой
Время: 30 хвилин
Порций: 4
Изысканный салат / Фото przyslij przepis
Приготовление:
- Поначалу приготовьте маринад для креветок: все ингредиенты поместите в миску, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
- Аккуратно очистите креветки, промойте и залейте маринадом, отставьте примерно на 30 минут, а лучше на ночь.
- После маринования обжарьте креветки на хорошо разогретой сковороде-гриле.
- Лук нарежьте перьями, а манго очистите и нарежьте кубиками.
- Орехи поджарьте на сухой сковороде, а перец порежьте кубиками.
- Для заправки положите все ингредиенты в миску, тщательно перемешайте и приправьте по вкусу солью и перцем.
- Листья салата промойте, обсушите, выложите в глубокую тарелку, добавьте оставшиеся нарезанные ингредиенты, креветки и аккуратно перемешайте. Затем посыпьте орехами и полейте заправкой.