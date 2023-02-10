Салат із ніжними ароматними креветками на грилі та хрумкими овочами, хрусткими горіхами та солодкими нотками манго – це страва, яка створить свято навіть у найпохмуріший день.
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Рецепт салату з креветками, манго і цитрусовою заправкою
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Вишуканий салат / Фото przyslij przepis
Приготування:
- Спочатку приготуйте маринад для креветок: всі інгредієнти помістіть в миску, посоліть, поперчіть і ретельно перемішайте.
- Акуратно очистіть креветки, промийте і залийте маринадом, відставте приблизно на 30 хвилин, а краще – на ніч.
- Після маринування обсмажте креветки на добре розігрітій сковорідці-гриль.
- Цибулю наріжте пір'ям, а манго очистіть і наріжте кубиками.
- Горіхи підсмажте на сухій сковороді, а перець наріжте кубиками.
- Для заправки покладіть усі інгредієнти миску, ретельно перемішайте та приправте за смаком сіллю та перцем.
- Листя салату промийте, обсушіть, викладіть в глибоку тарілку, додайте решту нарізаних інгредієнтів, креветки і акуратно перемішайте. Потім посипте горіхами та полийте заправкою.