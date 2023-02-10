Украсит любой стол: рецепт праздничного салата с креветками и цитрусовой заправкой
Источник:przyslij przepis
Эта пикантная закуска представляет собой отличную идею для легкого романтического ужина или перекуса на работе. Сочетание креветок и цитрусовых – это наслаждение, перед которым просто невозможно устоять.
Салат с нежными ароматными креветками на гриле и хрустящими овощами, орехами и сладкими нотками манго – это блюдо, которое создаст праздник даже в самый пасмурный день.
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Рецепт салата с креветками, манго и цитрусовой заправкой
Время: 30 хвилин
Порций: 4
Ингредиенты:
– 250 грамм тигровых креветок (вес после очистки);
– 1 манго;
– 1 красная луковица;
– 80 грамм салата;
– 70 грамм орехов кешью;
– 1/2 красного перца.
Маринад для креветок:
– 1/2 перца чили;
– 2 чайные ложки карри;
– сок 1/2 лимона;
– 2 столовые ложки оливкового масла:
– соль по вкусу;
– перец по вкусу.
Заправка:
– сок 1/2 апельсина;
– 1 чайная ложка меда;
– 3 чайные ложки сока лайма;
– тертая цедра 1 лайма;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 чайная ложка дижонской горчицы;
– перец по вкусу;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Поначалу приготовьте маринад для креветок: все ингредиенты поместите в миску, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
- Аккуратно очистите креветки, промойте и залейте маринадом, отставьте примерно на 30 минут, а лучше на ночь.
- После маринования обжарьте креветки на хорошо разогретой сковороде-гриле.
- Лук нарежьте перьями, а манго очистите и нарежьте кубиками.
- Орехи поджарьте на сухой сковороде, а перец порежьте кубиками.
- Для заправки положите все ингредиенты в миску, тщательно перемешайте и приправьте по вкусу солью и перцем.
- Листья салата промойте, обсушите, выложите в глубокую тарелку, добавьте оставшиеся нарезанные ингредиенты, креветки и аккуратно перемешайте. Затем посыпьте орехами и полейте заправкой.