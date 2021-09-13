Вишисуаз – это классический суп французской кухни, который состоит из лука порей, картофеля и сливок. Его бережно перебивают блендером и подают с гарниром из зеленого лука.

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Интересно, что на самом деле этот суп впервые приготовили не во французском городе Виши, а в Нью-Йорке шеф-поваром "Ритц-Карлтона" в начале прошлого века. Шеф-повар собственноручно превратил его в холодный суп, взяв за идею традиционный горячий суп из лука порей, который популярен в Париже. Однако название оставил французское, отдавая дань предыдущему рецепту.

Рецепт супа Вишисуаз

Время: 40 минут

40 минут Порции: 6



Суп Вишисуаз / Фото Легкая кулинария

Ингредиенты:

– 500 г лука порей;

– 500 г картофеля;

– 1 репчатая луковица;

– 50 г зеленого лука;

– 1 л куриного бульона;

– 100 г сливочного масла;

– соль по вашему вкусу;

– 200 мл сливок;

– черный молотый перец по вашему вкусу.

Приготовление:

Растопите сливочное масло в глубокой кастрюле. Мелко нарежьте лук и обжарьте его до румяной корочки.



Приготовление супа / Фото Еда

Нарежьте лук порей и обжарьте до румяной корочки. Влейте бульон к луку и добавьте нарезанный кубиками картофель. Заправьте суп специями и варите 30 минут.



Приготовление супа / Фото Еда

Соедините суп со сливками и перебейте его блендером в пюре. Для нежной консистенции супа перетрите обжаренные овощи через мелкое сито.



Приготовление супа / Фото Еда