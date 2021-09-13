Вишисуаз – это классический суп французской кухни, который состоит из лука порей, картофеля и сливок. Его бережно перебивают блендером и подают с гарниром из зеленого лука.

Читайте также Собираемся на осенний пикник: полезные советы для удачного отдыха

Интересно, что на самом деле этот суп впервые приготовили не во французском городе Виши, а в Нью-Йорке шеф-поваром "Ритц-Карлтона" в начале прошлого века. Шеф-повар собственноручно превратил его в холодный суп, взяв за идею традиционный горячий суп из лука порей, который популярен в Париже. Однако название оставил французское, отдавая дань предыдущему рецепту.

Рецепт супа Вишисуаз

  • Время: 40 минут
  • Порции: 6


Суп Вишисуаз / Фото Легкая кулинария

Приготовление:

  1. Растопите сливочное масло в глубокой кастрюле. Мелко нарежьте лук и обжарьте его до румяной корочки.


Приготовление супа / Фото Еда

  1. Нарежьте лук порей и обжарьте до румяной корочки.

  2. Влейте бульон к луку и добавьте нарезанный кубиками картофель.

  3. Заправьте суп специями и варите 30 минут.


Приготовление супа / Фото Еда

  1. Соедините суп со сливками и перебейте его блендером в пюре.

  2. Для нежной консистенции супа перетрите обжаренные овощи через мелкое сито.


Приготовление супа / Фото Еда

  1. Подавайте суп Вишисуаз охлажденным. Перед подачей к столу посыпьте его мелко нарезанным зеленым луком. Приятного аппетита!