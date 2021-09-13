Вішісуаз – це класичний суп французької кухні, який складається з цибулі порей, картоплі та вершків. Його дбайливо перебивають блендером та подають з гарніром із зеленої цибулі.

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Цікаво, що насправді цей суп вперше приготували не у французькому місті Віші, а в Нью-Йорку шеф-кухарем "Рітц-Карлтона" на початку минулого століття. Шеф-кухар власноруч перетворив його на холодний суп, взявши за ідею традиційний гарячий суп з цибулі порей, який популярний у Парижі. Проте назву залишив французьку, віддаючи шану попередньому рецепту.

Рецепт супу Вішісуаз

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 6



Суп Вішісуаз / Фото Легка кулінарія

Інгредієнти:

– 500 г цибулі порей;

– 500 г картоплі;

– 1 ріпчаста цибулина;

– 50 г зеленої цибулі;

– 1 л курячого бульйону;

– 100 г вершкового масла;

– сіль на ваш смак;

– 200 мл вершків;

– чорний мелений перець на ваш смак.

Приготування:

Розтопіть вершкове масло у глибокій каструлі. Дрібно наріжте цибулю та обсмажте її до рум'яної скоринки.



Приготування супу / Фото Їжа

Наріжте цибулю порей та обсмажте до рум'яної скоринки.

Влийте бульйон до цибулі та додайте нарізану кубиками картоплю.

Заправте суп спеціями та варіть 30 хвилин.



Приготування супу / Фото Їжа

З'єднайте суп з вершками та перебийте його блендером в пюре.

Для ніжної консистенції супу перетріть обсмажені овочі через дрібне сито.



Приготування супу / Фото Їжа