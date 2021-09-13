Вішісуаз – це класичний суп французької кухні, який складається з цибулі порей, картоплі та вершків. Його дбайливо перебивають блендером та подають з гарніром із зеленої цибулі.

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Цікаво, що насправді цей суп вперше приготували не у французькому місті Віші, а в Нью-Йорку шеф-кухарем "Рітц-Карлтона" на початку минулого століття. Шеф-кухар власноруч перетворив його на холодний суп, взявши за ідею традиційний гарячий суп з цибулі порей, який популярний у Парижі. Проте назву залишив французьку, віддаючи шану попередньому рецепту.

Рецепт супу Вішісуаз

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 6


Суп Вішісуаз / Фото Легка кулінарія

Приготування:

  1. Розтопіть вершкове масло у глибокій каструлі. Дрібно наріжте цибулю та обсмажте її до рум'яної скоринки.


Приготування супу / Фото Їжа

  1. Наріжте цибулю порей та обсмажте до рум'яної скоринки.
  1. Влийте бульйон до цибулі та додайте нарізану кубиками картоплю.
  1. Заправте суп спеціями та варіть 30 хвилин.


Приготування супу / Фото Їжа

  1. З'єднайте суп з вершками та перебийте його блендером в пюре.
  1. Для ніжної консистенції супу перетріть обсмажені овочі через дрібне сито.


Приготування супу / Фото Їжа

  1. Подавайте суп Вішісуаз охолодженим. Перед подачею до столу посипте його дрібно нарізаною зеленою цибулею. Смачного!