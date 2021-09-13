Изысканный суп Вишисуаз: рецепт классического французского блюда
Источник:Їжа
Если вы еще не пробовали этот изысканный французский суп Вишисуаз – скорее готовим его вместе!
Вишисуаз – это классический суп французской кухни, который состоит из лука порей, картофеля и сливок. Его бережно перебивают блендером и подают с гарниром из зеленого лука.
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Интересно, что на самом деле этот суп впервые приготовили не во французском городе Виши, а в Нью-Йорке шеф-поваром "Ритц-Карлтона" в начале прошлого века. Шеф-повар собственноручно превратил его в холодный суп, взяв за идею традиционный горячий суп из лука порей, который популярен в Париже. Однако название оставил французское, отдавая дань предыдущему рецепту.
Рецепт супа Вишисуаз
- Время: 40 минут
- Порции: 6
Суп Вишисуаз / Фото Легкая кулинария
– 500 г лука порей;
– 500 г картофеля;
– 1 репчатая луковица;
– 50 г зеленого лука;
– 1 л куриного бульона;
– 100 г сливочного масла;
– соль по вашему вкусу;
– 200 мл сливок;
– черный молотый перец по вашему вкусу.
Приготовление:
- Растопите сливочное масло в глубокой кастрюле. Мелко нарежьте лук и обжарьте его до румяной корочки.
Приготовление супа / Фото Еда
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Нарежьте лук порей и обжарьте до румяной корочки.
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Влейте бульон к луку и добавьте нарезанный кубиками картофель.
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Заправьте суп специями и варите 30 минут.
Приготовление супа / Фото Еда
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Соедините суп со сливками и перебейте его блендером в пюре.
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Для нежной консистенции супа перетрите обжаренные овощи через мелкое сито.
Приготовление супа / Фото Еда
- Подавайте суп Вишисуаз охлажденным. Перед подачей к столу посыпьте его мелко нарезанным зеленым луком. Приятного аппетита!