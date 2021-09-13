Изысканный суп Вишисуаз: рецепт классического французского блюда

Если вы еще не пробовали этот изысканный французский суп Вишисуаз – скорее готовим его вместе!

Вишисуаз – это классический суп французской кухни, который состоит из лука порей, картофеля и сливок. Его бережно перебивают блендером и подают с гарниром из зеленого лука.

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Интересно, что на самом деле этот суп впервые приготовили не во французском городе Виши, а в Нью-Йорке шеф-поваром "Ритц-Карлтона" в начале прошлого века. Шеф-повар собственноручно превратил его в холодный суп, взяв за идею традиционный горячий суп из лука порей, который популярен в Париже. Однако название оставил французское, отдавая дань предыдущему рецепту.

Рецепт супа Вишисуаз

Время: 40 минут

40 минут Порции: 6



Суп Вишисуаз / Фото Легкая кулинария

Приготовление:

Растопите сливочное масло в глубокой кастрюле. Мелко нарежьте лук и обжарьте его до румяной корочки.

– 500 г лука порей;– 500 г картофеля;– 1 репчатая луковица;– 50 г зеленого лука;– 1 л куриного бульона;– 100 г сливочного масла;– соль по вашему вкусу;– 200 мл сливок;– черный молотый перец по вашему вкусу.



Приготовление супа / Фото Еда

Нарежьте лук порей и обжарьте до румяной корочки. Влейте бульон к луку и добавьте нарезанный кубиками картофель. Заправьте суп специями и варите 30 минут.



Приготовление супа / Фото Еда

Соедините суп со сливками и перебейте его блендером в пюре. Для нежной консистенции супа перетрите обжаренные овощи через мелкое сито.



Приготовление супа / Фото Еда