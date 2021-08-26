Яблочное повидло прекрасно подойдет для начинки рогаликов или иной выпечки. Давайте готовить!

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Рецепт яблочного повидла

  • Время: 2 часа
  • Порции: 3


Лиза Глинская / Фото со страницы кондитерки

Приготовление:

  1. Нарежьте яблоки и отправьте их в большую кастрюлю.
  2. Влейте воды и накройте крышкой. Варите яблоки на среднем огне, пока они не станут мягкими.
  3. Снимите кастрюлю с плиты.
  4. Измельчите яблоки в пюре и дополнительно процедите через сито.
  5. Добавьте в пюре сахар, лимонную кислоту и перемешайте.
  6. Переложите пюре в кастрюлю и при постоянном помешивании варите до нужной густоты.
  7. Добавьте пектин с сахаром и еще раз перемешайте. Снимите варенье с плиты через 2 – 3 минуты.
  8. Разложите повидло по стерилизованным банкам, закройте крышками и охладите.
  9. Яблочное варенье готово. Приятного аппетита!