Яблучне повидло чудово підійде для начинки рогаликів чи іншої випічки. Нумо готувати!
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Рецепт яблучного повидла
- Час: 2 години
- Порції: 3
Ліза Глінська / Фото зі сторінки кондитерки
Приготування:
- Наріжте яблука та відправте їх у велику каструлю.
- Влийте води та накрийте кришкою. Варіть яблука на середньому вогні, доки вони не стануть м'якими.
- Зніміть каструлю з плити.
- Подрібніть яблука в пюре та додатково процідіть через сито.
- Додайте в пюре цукор, лимонну кислоту та перемішайте.
- Перекладіть пюре в каструлю та при постійному помішуванні варіть до потрібної густини.
- Додайте пектин з цукром та ще раз перемішайте. Зніміть варення з плити через 2 – 3 хвилини.
- Розкладіть повидло по стерилізованих банках, закрийте кришками та охолодіть.
- Яблучне варення готове. Смачного!