Яблочное повидло: домашний рецепт от Лизы Глинской
26 августа 2021 , 19:08Читати новину українською
Источник:инстаграм Лизы Глинской
У вас дома целое ведро яблок и вы не знаете, что с ними делать? Талантливая кондитерка Лиза Глинская подготовила замечательный рецепт яблочного повидла, которое вы с легкостью можете приготовить дома.
Яблочное повидло прекрасно подойдет для начинки рогаликов или иной выпечки. Давайте готовить!
Читайте также Лучшие сезонные овощи к разным частям курочки: рецепты на любой вкус
Рецепт яблочного повидла
- Время: 2 часа
- Порции: 3
Лиза Глинская / Фото со страницы кондитерки
– 3 кг яблок;
– 1 кг сахара;
– ½ ч. л. лимонной кислоты
– 150 мл воды;
– 10 г пектина NH;
– +30 г сахара.
Приготовление:
- Нарежьте яблоки и отправьте их в большую кастрюлю.
- Влейте воды и накройте крышкой. Варите яблоки на среднем огне, пока они не станут мягкими.
- Снимите кастрюлю с плиты.
- Измельчите яблоки в пюре и дополнительно процедите через сито.
- Добавьте в пюре сахар, лимонную кислоту и перемешайте.
- Переложите пюре в кастрюлю и при постоянном помешивании варите до нужной густоты.
- Добавьте пектин с сахаром и еще раз перемешайте. Снимите варенье с плиты через 2 – 3 минуты.
- Разложите повидло по стерилизованным банкам, закройте крышками и охладите.
- Яблочное варенье готово. Приятного аппетита!