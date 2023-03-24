Яблочный крамбл – это хрустящий слой из овсяного теста и нежный яблочный тающий во рту. Его легко можно подавать на завтрак, перекус или просто, когда хочется сладенького.

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Если приготовить блюдо вечером, утром можно наслаждаться завтраком из яблочного крамбла и сэкономить время на кухне. Это так удобно!

Еще момент – для блюда можно использовать любые сезонные ягоды или фрукты, микшировать вкусы.

Рецепт яблочного крамбла

  • Время: 50 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Яблоки очищаем от сердцевины и нарезаем пластинками.
  • Выкладываем на разогретую сковороду, добавляем немного воды (70 – 100 граммов), корицу, ванильный сахар, 1 – 2 ложки обыкновенного сахара. Перемешиваем и тушим на среднем огне 5-7 минут.
  • Сочетаем муку, овсянку, сахар и сливочное масло. Перетираем все руками до консистенции крошки.
  • Яблоки перекладываем в посуду для выпечки, сверху выкладываем смесь и разравниваем.
  • Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку до золотистого цвета на 35 минут.
  • Подаем в теплом виде с шариком мороженого либо заварным кремом, либо охлажденным с горячим чаем.

Приятного аппетита!