Яблучний крамбл – це хрумкий шар з вівсяного тіста та ніжний яблучний, який тане в роті. Його легко можна подавати на сніданок, перекус чи просто, коли хочеться солоденького.

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Якщо приготувати страву з вечора, вранці можна насолоджуватися сніданком з яблучного крамблу та зекономити час на кухні. Це ж так зручно!

Ще момент – для страви можна використовувати будь-які сезонні ягоди чи фрукти, міксувати смаки.

Рецепт яблучного крамблу

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 6 – 8 середніх яблук;

– 180 грамів борошна;

– 120 грамів вівсянки швидкого приготування;

– 150 грамів вершкового масла;

– 75 грамів цукру + 1 – 2 столові ложки для яблук;

– 10 грамів ванільного цукру;

– кулька морозива для подачі.

Приготування:

Яблука очищаємо від серцевини та нарізаємо пластинками.

Викладаємо на розігріту сковорідку, додаємо трохи води (70 – 100 грамів), корицю, ванільний цукор, 1 – 2 ложки звичайного цукру. Перемішуємо та тушкуємо на середньому вогні 5 – 7 хвилин.

Поєднуємо борошно, вівсянку, цукор та вершкове масло. Перетираємо все руками до консистенції крихти.

Яблука перекладаємо у посуд для випікання, зверху викладаємо суміш та розрівнюємо.

Відправляємо у розігріту до 200 градусів духовку до золотистого кольору на 35 хвилин.

Подаємо у теплому вигляді з кулькою морозива або заварним кремом, або охолодженим з гарячим чаєм.

Смачного!