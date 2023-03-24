Превзойдет все ожидания: готовим яблочный крамбл наскоро

Если у вас много яблок и вы не знаете, что с ними делать – у нас есть отличный вариант рецепта к завтраку или на перекус.

Яблочный крамбл – это хрустящий слой из овсяного теста и нежный яблочный тающий во рту. Его легко можно подавать на завтрак, перекус или просто, когда хочется сладенького.

Читайте также Не только вкусно, но и полезно: почему куриные голени – идеальный выбор на каждый день

Если приготовить блюдо вечером, утром можно наслаждаться завтраком из яблочного крамбла и сэкономить время на кухне. Это так удобно!

Еще момент – для блюда можно использовать любые сезонные ягоды или фрукты, микшировать вкусы.

Рецепт яблочного крамбла

Время: 50 минут

50 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 6 – 8 средних яблок;

– 180 граммов муки;

– 120 граммов овсянки быстрого приготовления;

– 150 граммов сливочного масла;

– 75 граммов сахара + 1 – 2 столовых ложки для яблок;

– 10 граммов ванильного сахара;

– шарик мороженого для подачи.

Приготовление:

Яблоки очищаем от сердцевины и нарезаем пластинками.

Выкладываем на разогретую сковороду, добавляем немного воды (70 – 100 граммов), корицу, ванильный сахар, 1 – 2 ложки обыкновенного сахара. Перемешиваем и тушим на среднем огне 5-7 минут.

Сочетаем муку, овсянку, сахар и сливочное масло. Перетираем все руками до консистенции крошки.

Яблоки перекладываем в посуду для выпечки, сверху выкладываем смесь и разравниваем.

Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку до золотистого цвета на 35 минут.

Подаем в теплом виде с шариком мороженого либо заварным кремом, либо охлажденным с горячим чаем.

Приятного аппетита!