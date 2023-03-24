Превзойдет все ожидания: готовим яблочный крамбл наскоро
24 марта 2023, 15:26Читати новину українською
Источник:Анастасия
Если у вас много яблок и вы не знаете, что с ними делать – у нас есть отличный вариант рецепта к завтраку или на перекус.
Яблочный крамбл – это хрустящий слой из овсяного теста и нежный яблочный тающий во рту. Его легко можно подавать на завтрак, перекус или просто, когда хочется сладенького.
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Если приготовить блюдо вечером, утром можно наслаждаться завтраком из яблочного крамбла и сэкономить время на кухне. Это так удобно!
Еще момент – для блюда можно использовать любые сезонные ягоды или фрукты, микшировать вкусы.
Рецепт яблочного крамбла
- Время: 50 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Яблоки очищаем от сердцевины и нарезаем пластинками.
- Выкладываем на разогретую сковороду, добавляем немного воды (70 – 100 граммов), корицу, ванильный сахар, 1 – 2 ложки обыкновенного сахара. Перемешиваем и тушим на среднем огне 5-7 минут.
- Сочетаем муку, овсянку, сахар и сливочное масло. Перетираем все руками до консистенции крошки.
- Яблоки перекладываем в посуду для выпечки, сверху выкладываем смесь и разравниваем.
- Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку до золотистого цвета на 35 минут.
- Подаем в теплом виде с шариком мороженого либо заварным кремом, либо охлажденным с горячим чаем.
Приятного аппетита!