Домашняя пивоварня: как сварить яблочный квас
15 ноября 2022 , 20:49Читати новину українською
Источник:Appetito
Яблоки – один из самых популярных фруктов осенне-зимнего периода. Из него можно приготовить не только множество вкусных блюд, но и отличный напиток.
Обычно мы смакуем прохладительными напитками в теплое время, когда тело просто требует глотка свежести. Впрочем, квас – это отличный напиток, которым можно смаковать абсолютно в любое время, а из яблок он всегда получается просто невероятным.
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Рецепт домашнего яблочного кваса
Время: 30 минут приготовления + 20 часов отстаивания
Порций: 4
Прекрасный напиток на все случаи жизни / Фото Unsplash
Ингредиенты:
- 4 яблока;
- 100 грамм сахара;
- 2,3 литра воды;
- 10 грамм свежих дрожжей.
Приготовление:
- Тщательно моем яблоки, разрезаем на четверти и удаляем сердцевины с семенами. Чистить кожуру не нужно.
- Заливаем яблоки водой и ставим вариться. Для большинства сортов достаточно дать покипеть 5 минут, если яблоки переспели – 3 минуты, ведь важно, чтобы фрукты не разварились. Засыпаем сахар, перемешиваем до растворения и выключаем огонь.
- Компот должен остыть до температуры тела, быть приятно теплым. Добавляем дрожжи, для удобства можно предварительно растворить в небольшой порции воды.
- Накрываем кастрюлю крышкой и оставляем на 15 часов. На поверхности жидкости должна появиться белая пенка – знак брожения.
- Процеживаем напиток, разливаем по бутылкам и ставим в холодильник на 5 – 8 часов, даем напитку дойти до полной готовности.
Приятного аппетита!