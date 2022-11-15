Обычно мы смакуем прохладительными напитками в теплое время, когда тело просто требует глотка свежести. Впрочем, квас – это отличный напиток, которым можно смаковать абсолютно в любое время, а из яблок он всегда получается просто невероятным.

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Рецепт домашнего яблочного кваса

Время: 30 минут приготовления + 20 часов отстаивания

Порций: 4

Прекрасный напиток на все случаи жизни / Фото Unsplash

Ингредиенты:

4 яблока;

100 грамм сахара;

2,3 литра воды;

10 грамм свежих дрожжей.

Приготовление:

Тщательно моем яблоки, разрезаем на четверти и удаляем сердцевины с семенами. Чистить кожуру не нужно. Заливаем яблоки водой и ставим вариться. Для большинства сортов достаточно дать покипеть 5 минут, если яблоки переспели – 3 минуты, ведь важно, чтобы фрукты не разварились. Засыпаем сахар, перемешиваем до растворения и выключаем огонь. Компот должен остыть до температуры тела, быть приятно теплым. Добавляем дрожжи, для удобства можно предварительно растворить в небольшой порции воды. Накрываем кастрюлю крышкой и оставляем на 15 часов. На поверхности жидкости должна появиться белая пенка – знак брожения. Процеживаем напиток, разливаем по бутылкам и ставим в холодильник на 5 – 8 часов, даем напитку дойти до полной готовности.

Приятного аппетита!