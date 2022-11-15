Зазвичай ми смакуємо прохолодними напоями у теплу пору, коли тіло просто вимагає ковтка свіжості. Втім, квас – це чудовий напій, яким можна смакувати абсолютно будь-коли, а з яблук він завжди виходить просто неймовірним.
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Рецепт домашнього яблучного квасу
Час: 30 хвилин приготування + 20 годин відстоювання
Порцій: 4
Чудовий напій на всі випадки життя / Фото Unsplash
Інгредієнти:
- 4 яблука;
- 100 грамів цукру;
- 2,3 літра води;
- 10 грамів свіжих дріжджів.
Приготування:
- Ретельно миємо яблука, розрізаємо на четвертинки та видаляємо серцевини з насінням. Чистити шкірку не потрібно.
- Заливаємо яблука водою та ставимо варитися. Для більшості сортів достатньо дати покипіти 5 хвилин, якщо яблука перестигли – 3 хвилини, адже важливо, щоб фрукти не розварилися. Засипаємо цукор, перемішуємо до розчинення та вимикаємо вогонь.
- Компот повинен вистигнути до температури тіла, бути приємно теплим. Додаємо дріжджі, для зручності їх можна попередньо розчинити у невеликій порції води.
- Накриваємо каструлю кришкою та залишаємо на 15 годин. На поверхні рідини повинна з'явитися біла пінка – це знак бродіння.
- Проціджуємо напій, розливаємо по пляшках та ставимо в холодильник на 5 – 8 годин, даємо напою дійти до повної готовності.
Смачного!