Зазвичай ми смакуємо прохолодними напоями у теплу пору, коли тіло просто вимагає ковтка свіжості. Втім, квас – це чудовий напій, яким можна смакувати абсолютно будь-коли, а з яблук він завжди виходить просто неймовірним.

Читайте також Улюблені сніданки по-новому: 3 рецепти із курячими гомілками

Рецепт домашнього яблучного квасу

Час: 30 хвилин приготування + 20 годин відстоювання

Порцій: 4

Чудовий напій на всі випадки життя / Фото Unsplash

Інгредієнти:

4 яблука;

100 грамів цукру;

2,3 літра води;

10 грамів свіжих дріжджів.

Приготування:

Ретельно миємо яблука, розрізаємо на четвертинки та видаляємо серцевини з насінням. Чистити шкірку не потрібно. Заливаємо яблука водою та ставимо варитися. Для більшості сортів достатньо дати покипіти 5 хвилин, якщо яблука перестигли – 3 хвилини, адже важливо, щоб фрукти не розварилися. Засипаємо цукор, перемішуємо до розчинення та вимикаємо вогонь. Компот повинен вистигнути до температури тіла, бути приємно теплим. Додаємо дріжджі, для зручності їх можна попередньо розчинити у невеликій порції води. Накриваємо каструлю кришкою та залишаємо на 15 годин. На поверхні рідини повинна з'явитися біла пінка – це знак бродіння. Проціджуємо напій, розливаємо по пляшках та ставимо в холодильник на 5 – 8 годин, даємо напою дійти до повної готовності.

Смачного!