Яблочный "Наполеон": как спечь коржи, не пересушив – простой пошаговый рецепт

Торт "Наполеон" будет еще вкуснее, если прослоить его не только кремом, но и нежной яблочной начинкой. Тогда, кроме сливочного аромата, у него будет еще и фруктовая кислинка.

Важно, чтобы торт постоял не менее 10 часов в холодильнике, чтобы крем хорошо пропитался в коржи. Поэтому лучше печь его на ночь.

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Рецепт торта "Наполеон" с яблоками

Время: 1 час 30 минут + 3 часа подготовки

Порции: 15

Ингредиенты для коржей:

– 100 граммов сметаны;

– 2 желтка;

– 1 чайная ложка уксуса;

– 250 граммов масла;

– 400 граммов муки.

Ингредиенты для яблочной прослойки:

– 350 граммов яблок;

– 400 миллилитров воды;

– 100 граммов сахара.

Что нужно для крема:

– 500 миллилитров молока;

– 200 граммов сахара;

– 2 желтка;

– 3 столовые ложки кукурузного крахмала;

– 3 столовые ложки муки;

– 200 граммов масла;

– ваниль.

Приготовление:

Чтобы сделать тесто, сначала смешайте сметану с желтками и уксусом.

Холодное масло перетрите с мукой в крошку с помощью кухонного комбайна. Также для этого можно использовать терку.

В крошку из масла и муки влейте сметанную смесь и быстро замесите тесто. Долго не вымешивайте, чтобы масло не растаяло. Важно лишь объединить компоненты.

Из теста сформуйте брикет, оберните его пищевой пленкой и положите в холодильник на 10 – 12 часов.

После того как тесто настоится, разделите его на 8 одинаковых частей и снова положите в холодильник. Вынимайте по одной части – только тот кусок, с которым будете работать. Остальное тесто должно быть в холодильнике, чтобы масло не таяло и коржи получились слоеными.

Каждую частичку тонко раскатайте, вырежьте до нужного размера, поколите вилкой. Выпекайте лепешки при температуре 180 – 200 градусов 10 – 15 минут до золотистого цвета. Обрезки теста также спеките.

Чтобы сделать яблочную прослойку, в воду добавьте сахар и доведите ее до кипения.

Яблоки почистите, тонко нарежьте и проварите в сиропе 2 – 3 минуты.

Для крема до 150 миллилитров молока (из общего количества) добавьте желтки и размешайте венчиком. Всыпьте крахмал с мукой и еще раз хорошо размешайте, чтобы не было комочков.

К остальному молоку добавьте сахар и ваниль, доведите до кипения, после чего влейте желточно-крахмально-мучную смесь. Кипятите крем 1 минуту, помешивая. Затем снимите его с огня, накройте пленкой в контакт и оставьте до охлаждения.

Масло взбейте до побеления. Затем добавьте в него по ложке заварной крем, хорошо взбивая до однородности.

Чтобы сложить торт, на корж выложите 1 – 2 ложки крема, сверху – яблочную прослойку и прикройте следующим коржом, тоненько смазанным кремом.

Верх и бока торта покройте кремом и посыпьте крошкой из обрезков теста, которые можно измельчить блендером или руками.

Оставьте готовый тортик при комнатной температуре на 1 – 2 часа. Тогда положите его в холодильник на 10 – 12 часов, чтобы "Наполеон" стал еще вкуснее.

Приятного аппетита!