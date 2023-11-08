Важно, чтобы торт постоял не менее 10 часов в холодильнике, чтобы крем хорошо пропитался в коржи. Поэтому лучше печь его на ночь.
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Рецепт торта "Наполеон" с яблоками
Время: 1 час 30 минут + 3 часа подготовки
Порции: 15
Приготовление:
- Чтобы сделать тесто, сначала смешайте сметану с желтками и уксусом.
- Холодное масло перетрите с мукой в крошку с помощью кухонного комбайна. Также для этого можно использовать терку.
- В крошку из масла и муки влейте сметанную смесь и быстро замесите тесто. Долго не вымешивайте, чтобы масло не растаяло. Важно лишь объединить компоненты.
- Из теста сформуйте брикет, оберните его пищевой пленкой и положите в холодильник на 10 – 12 часов.
- После того как тесто настоится, разделите его на 8 одинаковых частей и снова положите в холодильник. Вынимайте по одной части – только тот кусок, с которым будете работать. Остальное тесто должно быть в холодильнике, чтобы масло не таяло и коржи получились слоеными.
- Каждую частичку тонко раскатайте, вырежьте до нужного размера, поколите вилкой. Выпекайте лепешки при температуре 180 – 200 градусов 10 – 15 минут до золотистого цвета. Обрезки теста также спеките.
- Чтобы сделать яблочную прослойку, в воду добавьте сахар и доведите ее до кипения.
- Яблоки почистите, тонко нарежьте и проварите в сиропе 2 – 3 минуты.
- Для крема до 150 миллилитров молока (из общего количества) добавьте желтки и размешайте венчиком. Всыпьте крахмал с мукой и еще раз хорошо размешайте, чтобы не было комочков.
- К остальному молоку добавьте сахар и ваниль, доведите до кипения, после чего влейте желточно-крахмально-мучную смесь. Кипятите крем 1 минуту, помешивая. Затем снимите его с огня, накройте пленкой в контакт и оставьте до охлаждения.
- Масло взбейте до побеления. Затем добавьте в него по ложке заварной крем, хорошо взбивая до однородности.
- Чтобы сложить торт, на корж выложите 1 – 2 ложки крема, сверху – яблочную прослойку и прикройте следующим коржом, тоненько смазанным кремом.
- Верх и бока торта покройте кремом и посыпьте крошкой из обрезков теста, которые можно измельчить блендером или руками.
- Оставьте готовый тортик при комнатной температуре на 1 – 2 часа. Тогда положите его в холодильник на 10 – 12 часов, чтобы "Наполеон" стал еще вкуснее.
Приятного аппетита!