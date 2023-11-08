Яблучний "Наполеон": як спекти коржі, не пересушивши – простий покроковий рецепт

Торт "Наполеон" буде ще смачнішим, якщо прошарувати його не лише кремом, а й ніжною яблучною начинкою. Тоді, окрім вершкового аромату, він матиме ще й фруктову кислинку.

Важливо, щоб торт постояв щонайменше 10 годин у холодильнику, аби крем гарно просякнув у коржі. Тому краще пекти його на ніч.

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Рецепт торта "Наполеон" з яблуками

Час: 1 година 30 хвилин + 3 години підготовки

Порції: 15

Інгредієнти для коржів:

– 100 грамів сметани;

– 2 жовтки;

– 1 чайна ложка оцту;

– 250 грамів масла;

– 400 грамів борошна.

Інгредієнти для яблучного прошарку:

– 350 грамів яблук;

– 400 мілілітрів води;

– 100 грамів цукру.

Що потрібно для крему:

– 500 мілілітрів молока;

– 200 грамів цукру;

– 2 жовтки;

– 3 столові ложки кукурудзяного крохмалю;

– 3 столові ложки борошна;

– 200 грамів масла;

– ваніль.

Приготування:

Щоб зробити тісто, спершу змішайте сметану з жовтками та оцтом.

Холодне масло перетріть з борошном в крихту за допомогою кухонного комбайна. Також для цього можна використати терку.

До борошняно-масляної крихти влийте сметанну суміш і швидко замісіть тісто. Довго не вимішуйте, аби масло не розтануло. Важливо лише поєднати компоненти.

З тіста сформуйте брикет, обгорніть його харчовою плівкою та покладіть в холодильник на 10 – 12 годин.

Після того, як тісто настоїться, поділіть його на 8 однакових частин і знову покладіть в холодильник. Виймайте по одній частинці – лише той шматок, з яким працюватимете. Решта тіста має бути в холодильнику, щоб масло не тануло і коржі вийшли листковими.

Кожну частинку тонко розкачайте, виріжте до потрібного розміру, поколіть виделкою. Випікайте коржі при температурі 180 – 200 градусів 10 – 15 хвилин до золотистого кольору. Обрізки тіста також спечіть.

Щоб зробити яблучний прошарок, до води додайте цукор та доведіть її до кипіння.

Яблука почистьте, тонко наріжте і проваріть в сиропі 2 – 3 хвилини.

Для крему до 150 мілілітрів молока (із загальної кількості) додайте жовтки та розмішайте вінчиком. Всипте крохмаль з борошном та ще раз добре розмішайте, щоб не було грудочок.

До решти молока додайте цукор і ваніль, доведіть до кипіння, після чого влийте жовтково-крохмально-борошняну суміш. Кип'ятіть крем 1 хвилину, помішуючи. Далі зніміть його з вогню, накрийте плівкою в контакт та залиште до охолодження.

Масло збийте до побіління. Потім додайте в нього по ложці заварний крем, добре збиваючи до однорідності.

Щоб скласти торт, на корж викладіть 1 – 2 ложки крему, зверху – яблучний прошарок та прикрийте наступним коржем, тоненько змазаним кремом.

Верх і боки торта покрийте кремом і посипте крихтою з обрізків тіста, які можна подрібнити блендером або руками.

Залиште готовий торт при кімнатній температурі на 1 – 2 години. Тоді покладіть його в холодильник на 10 – 12 годин, щоб "Наполеон" став ще смачнішим.

Смачного!