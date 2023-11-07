Рецепт состоит из 2 частей. Сначала нужно приготовить простой тыквенный сироп, а затем – латте на его основе.
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Пошаговый рецепт тыквенного латте
Порции: 1
Время приготовления: 10 минут + 50 минут на сироп
Тыквенное латте будет иметь вкус, как в Starbucks / Фото Pixabay
Приготовление:
- Чтобы сделать сироп, нужно очистить от кожуры 200 граммов тыквы. После этого ее необходимо нарезать кусочками и выложить на застеленный пергаментом противень. Запекайте тыкву 30 минут при температуре 180 градусов – готовый овощ должен стать мягким.
- Перебейте запеченную тыкву блендером в пюре.
- В кастрюле смешайте 150 миллилитров воды и 150 граммов сахара. Доведите смесь до кипения. Когда сахар растворится, добавьте 1 чайную ложку корицы, 3 гвоздички, четверть чайной ложки молотого имбиря, половину чайной ложки мускатного ореха и 150 граммов тыквенного пюре. Хорошо размешайте и варите еще 20 минут.
- Через 20 минут снимите сироп с огня. Важно сразу процедить его через марлю или мелкое сито.
- Перелейте сироп в чистую и сухую тару. Его можно хранить в холодильнике до 7 дней и добавлять в различные блюда – блины, пироги и так далее.
- Для латте заварите эспрессо, нагрейте и взбейте 250 миллилитров молока.
- В чашку налейте 2 столовых ложки тыквенного сиропа, сверху добавьте 30 миллилитров горячего эспрессо и перемешайте.
- Наполните чашку нагретым вспененным молоком на три четверти. По желанию сверху добавьте взбитые сливки и посыпьте тыквенное латте специями.
Как легко вспенить молоко в домашних условиях
Чтобы хорошо вспенить молоко, его нужно сначала нагреть, пока не появится легкий пар над поверхностью. Далее есть несколько вариантов развития событий:
- Взбейте молоко с помощью чистого френч-пресса, ритмично опуская и поднимая поршень.
- Смело используйте бамбуковый венчик для чая матча – им можно легко взбить молоко всего за 15 – 20 секунд.
- Можно использовать электрический вспениватель молока.
- Или же налейте теплое молоко в чистую бутылку и трясите ею, как шейкером, и уже через 20 секунд вы увидите первые пузырьки.
Приятного аппетита!