Рецепт состоит из 2 частей. Сначала нужно приготовить простой тыквенный сироп, а затем – латте на его основе.

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Пошаговый рецепт тыквенного латте

Порции: 1

Время приготовления: 10 минут + 50 минут на сироп

Для тыквенного сиропа вам понадобится: – 150 граммов сахара;

– 150 миллилитров воды;

– 1 чайная ложка корицы;

– 3 гвоздички;

– четверть чайной ложки молотого имбиря;

– половина чайной ложки молотого мускатного ореха;

– 150 граммов запеченной тыквы, что равно 200 граммам сырой.

Ингредиенты для тыквенной латте: – 250 миллилитров цельного молока;

– 30 миллилитров эспрессо;

– 2 столовые ложки домашнего тыквенного сиропа;

– взбитые сливки по желанию.



Тыквенное латте будет иметь вкус, как в Starbucks / Фото Pixabay

Приготовление:

Чтобы сделать сироп, нужно очистить от кожуры 200 граммов тыквы. После этого ее необходимо нарезать кусочками и выложить на застеленный пергаментом противень. Запекайте тыкву 30 минут при температуре 180 градусов – готовый овощ должен стать мягким.

Перебейте запеченную тыкву блендером в пюре.

В кастрюле смешайте 150 миллилитров воды и 150 граммов сахара. Доведите смесь до кипения. Когда сахар растворится, добавьте 1 чайную ложку корицы, 3 гвоздички, четверть чайной ложки молотого имбиря, половину чайной ложки мускатного ореха и 150 граммов тыквенного пюре. Хорошо размешайте и варите еще 20 минут.

Через 20 минут снимите сироп с огня. Важно сразу процедить его через марлю или мелкое сито.

Перелейте сироп в чистую и сухую тару. Его можно хранить в холодильнике до 7 дней и добавлять в различные блюда – блины, пироги и так далее.

Для латте заварите эспрессо, нагрейте и взбейте 250 миллилитров молока.

В чашку налейте 2 столовых ложки тыквенного сиропа, сверху добавьте 30 миллилитров горячего эспрессо и перемешайте.

Наполните чашку нагретым вспененным молоком на три четверти. По желанию сверху добавьте взбитые сливки и посыпьте тыквенное латте специями.

Как легко вспенить молоко в домашних условиях

Чтобы хорошо вспенить молоко, его нужно сначала нагреть, пока не появится легкий пар над поверхностью. Далее есть несколько вариантов развития событий:

Взбейте молоко с помощью чистого френч-пресса, ритмично опуская и поднимая поршень.

Смело используйте бамбуковый венчик для чая матча – им можно легко взбить молоко всего за 15 – 20 секунд.

Можно использовать электрический вспениватель молока.

Или же налейте теплое молоко в чистую бутылку и трясите ею, как шейкером, и уже через 20 секунд вы увидите первые пузырьки.

Приятного аппетита!

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