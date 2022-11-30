Когда на прилавках магазинов или на рынке большое разнообразие разных сортов яблок, так и хочется попробовать каждый. Однако, что делать, если купили многовато, а есть сырыми уже не в состоянии? Предлагаем приготовить вкусный яблочный пирог.

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Обязательно подавайте его с шариком мороженого, когда он еще горяч.

Рецепт яблочного пирога

Время: 65 минут

65 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм яблок;

– 2 столовые ложки сахара;

– молотая корица;

– ванильный сахар.

Для теста:

– 150 граммов холодного сливочного масла;

– 360 граммов муки;

– 130 граммов сахара;

– яйцо;

– 8 граммов разрыхлителя для теста;

– щепотка соли.

Приготовление:

Растапливаем сахар на сковороде, добавляем очищенные и нарезанные кубиком яблоки. Тушим все до испарения излишней влаги и карамелизации.

Для приготовления теста в чаше кухонной машины смешиваем все ингредиенты. Также можно сформовать его руками или ножом.

В форму с пергаментом выкладываем слой теста, далее яблоки и снова тесто.

Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 40 – 50 минут.

Готовый пирог немного охладите, чтобы удобнее было нарезать и подавать на стол.

Приятного тебе аппетита!