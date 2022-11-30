Когда на прилавках магазинов или на рынке большое разнообразие разных сортов яблок, так и хочется попробовать каждый. Однако, что делать, если купили многовато, а есть сырыми уже не в состоянии? Предлагаем приготовить вкусный яблочный пирог.

Читайте также Мясо будет таять во рту: простой рецепт куриных голеней в вине

Обязательно подавайте его с шариком мороженого, когда он еще горяч.

Рецепт яблочного пирога

  • Время: 65 минут
  • Порции: 6

Приготовление:

  • Растапливаем сахар на сковороде, добавляем очищенные и нарезанные кубиком яблоки. Тушим все до испарения излишней влаги и карамелизации.
  • Для приготовления теста в чаше кухонной машины смешиваем все ингредиенты. Также можно сформовать его руками или ножом.
  • В форму с пергаментом выкладываем слой теста, далее яблоки и снова тесто.
  • Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 40 – 50 минут.
  • Готовый пирог немного охладите, чтобы удобнее было нарезать и подавать на стол.

Приятного тебе аппетита!