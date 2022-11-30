Когда на прилавках магазинов или на рынке большое разнообразие разных сортов яблок, так и хочется попробовать каждый. Однако, что делать, если купили многовато, а есть сырыми уже не в состоянии? Предлагаем приготовить вкусный яблочный пирог.
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Обязательно подавайте его с шариком мороженого, когда он еще горяч.
Рецепт яблочного пирога
- Время: 65 минут
- Порции: 6
Приготовление:
- Растапливаем сахар на сковороде, добавляем очищенные и нарезанные кубиком яблоки. Тушим все до испарения излишней влаги и карамелизации.
- Для приготовления теста в чаше кухонной машины смешиваем все ингредиенты. Также можно сформовать его руками или ножом.
- В форму с пергаментом выкладываем слой теста, далее яблоки и снова тесто.
- Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 40 – 50 минут.
- Готовый пирог немного охладите, чтобы удобнее было нарезать и подавать на стол.
Приятного тебе аппетита!