Коли на прилавках магазинів чи на ринку велике розмаїття різних сортів яблук, так і хочеться спробувати кожен. Проте, що робити, якщо купили забагато, а їсти сирими вже не взмозі? Пропонуємо приготувати смачний яблучний пиріг.
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Обов'язково подавайте його з кулькою морозива, коли він ще гарячий.
Рецепт яблучного пирога
- Час: 65 хвилин
- Порції: 6
Приготування:
- Розтоплюємо цукор на сковорідці, додаємо очищені та нарізані кубиком яблука. Тушкуємо все до випарування зайвої вологи і карамелізації.
- Для приготування тіста у чаші кухонної машини змішуємо всі інгредієнти. Також можна сформувати його руками чи ножем.
- У форму з пергаментом викладаємо шар тіста, далі яблука і знову тісто.
- Випікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці 40 – 50 хвилин.
- Готовий пиріг трішки охолодіть, щоб зручніше було нарізати та подавайте до столу.
Смачного!