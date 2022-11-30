Коли на прилавках магазинів чи на ринку велике розмаїття різних сортів яблук, так і хочеться спробувати кожен. Проте, що робити, якщо купили забагато, а їсти сирими вже не взмозі? Пропонуємо приготувати смачний яблучний пиріг.

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Обов'язково подавайте його з кулькою морозива, коли він ще гарячий.

Рецепт яблучного пирога

  • Час: 65 хвилин
  • Порції: 6

Приготування:

  • Розтоплюємо цукор на сковорідці, додаємо очищені та нарізані кубиком яблука. Тушкуємо все до випарування зайвої вологи і карамелізації.
  • Для приготування тіста у чаші кухонної машини змішуємо всі інгредієнти. Також можна сформувати його руками чи ножем.
  • У форму з пергаментом викладаємо шар тіста, далі яблука і знову тісто.
  • Випікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці 40 – 50 хвилин.
  • Готовий пиріг трішки охолодіть, щоб зручніше було нарізати та подавайте до столу.

Смачного!