Яблочный пирог, тающий во рту

30 ноября 2022 , 09:42
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Источник:

инстаграмм Cooking by Yuliya

Не знаете что приготовить из яблок? Попробуйте пирог с карамелизированными яблоками.

Когда на прилавках магазинов или на рынке большое разнообразие разных сортов яблок, так и хочется попробовать каждый. Однако, что делать, если купили многовато, а есть сырыми уже не в состоянии? Предлагаем приготовить вкусный яблочный пирог.

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Обязательно подавайте его с шариком мороженого, когда он еще горяч.

Рецепт яблочного пирога

  • Время: 65 минут
  • Порции: 6
Ингредиенты:
– 1 килограмм яблок;
– 2 столовые ложки сахара;
– молотая корица;
– ванильный сахар.
Для теста:
– 150 граммов холодного сливочного масла;
– 360 граммов муки;
– 130 граммов сахара;
– яйцо;
– 8 граммов разрыхлителя для теста;
– щепотка соли.

Приготовление:

  • Растапливаем сахар на сковороде, добавляем очищенные и нарезанные кубиком яблоки. Тушим все до испарения излишней влаги и карамелизации.
  • Для приготовления теста в чаше кухонной машины смешиваем все ингредиенты. Также можно сформовать его руками или ножом.
  • В форму с пергаментом выкладываем слой теста, далее яблоки и снова тесто.
  • Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 40 – 50 минут.
  • Готовый пирог немного охладите, чтобы удобнее было нарезать и подавать на стол.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак