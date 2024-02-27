Яблочный пирог – всегда особый повод собрать за столом всю семью. Нежная начинка с хрустящей овсяной корочкой на вкус просто невероятно.
Интересно Скорее всего вы не знаете правильный ответ: почему яйца нельзя варить слишком долго
Пирог с яблоками
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Нагрейте духовку до 170 градусов.
- Предварительно достаньте йогурт и яйца из холодильника. Почистите яблоко и нарежьте его кубиками.
- Поместите в блендер овсянку, йогурт, яйца, мед, мягкое сливочное масло и арахисовую пасту.
- Тщательно взбейте все ингредиенты.
- Добавьте в массу яблоки.
- Выложите душистую массу на небольшой противень, застеленный бумагой для выпечки, выровняйте поверхность и посыпьте грецкими орехами.
- Поставьте в духовку и запекайте примерно 20 – 25 минут.
- После остывания разрежьте на порционные кусочки.