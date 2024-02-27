Яблучний пиріг – завжди особливий привід зібрати за столом всю сім’ю. Ніжна начинка із хрусткою вівсяною скоринкою смакують просто неймовірно.

Цікаво Скоріш за все ви не знаєте правильну відповідь: чому яйця не можна варити занадто довго

Пиріг з яблуками

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Нагрійте духовку до 170 градусів.
  2. Попередньо дістаньте йогурт і яйця з холодильника. Почистьте яблуко і наріжте його кубиками.
  3. Помістіть у блендер вівсянку, йогурт, яйця, мед, м’яке вершкове масло та арахісову пасту.
  4. Ретельно збийте всі інгредієнти.
  5. Додайте у масу яблука.
  6. Викладіть запашну масу на невелике деко, застелене папером для випічки, вирівняйте поверхню і посипати волоськими горіхами.
  7. Поставте в духовку і запікати приблизно 20 – 25 хвилин.
  8. Після охолодження розріжте на порційні шматочки.