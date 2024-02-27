Такое тесто не требует добавления дрожжей, соды или разрыхлителя. Несмотря на это , блины будут покрыты симпатичными дырочками.

Будет вкусно Вкусные блины можно сделать без муки: вам нужен только вчерашний хлеб

Рецепт блинов на молоке

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Рецепт идеальных блинов на молоке с дырочками: попробуйте и будете готовить только так
Подавайте блины с любимой начинкой / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. В миске взбейте венчиком яйца с сахаром, маслом, щепоткой соли и ванилина. Влейте молоко и хорошо перемешайте.
  2. Постепенно введите просеянную муку. Затем влейте, постоянно помешивая, кипяток. Накройте тесто полотенцем и оставьте на 30 минут при комнатной температуре. .
  3. Чтобы блины получились с дырочками, для начала важно тонко смазать сковороду маслом, а затем очень хорошо ее нагреть.
  4. Выливайте тесто на сковороду быстро тонким слоем, равномерно его распределяя. Готовьте до золотистого цвета. Затем переверните блинчик и готовьте еще около 30 – -40 секунд.