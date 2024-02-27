Используем запасы: как приготовить быстрый пирог с яблоками
27 февраля 2024, 18:35Читати новину українською
Источник:Kwestia smaku
Этот простой пирог с овсяными хлопьями, сливочным маслом и нежной яблочной начинкой станет настоящим праздником. Немного усилий – и десерт для душевного чаепития будет готов!
Яблочный пирог – всегда особый повод собрать за столом всю семью. Нежная начинка с хрустящей овсяной корочкой на вкус просто невероятно.
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Пирог с яблоками
- Время: 40 минут
- Порций: 4
– 1 стакан овсяной каши быстрого приготовления;
– 1 яблоко;
– 3 столовые ложки греческого йогурта;
– 2 яйца;
– 3 столовые ложки меда;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– 1 столовая ложка арахисовой пасты (по желанию);
– пол чайной ложки корицы;
– пол чайной ложки разрыхлителя;
– горсть грецких орехов.
Приготовление:
- Нагрейте духовку до 170 градусов.
- Предварительно достаньте йогурт и яйца из холодильника. Почистите яблоко и нарежьте его кубиками.
- Поместите в блендер овсянку, йогурт, яйца, мед, мягкое сливочное масло и арахисовую пасту.
- Тщательно взбейте все ингредиенты.
- Добавьте в массу яблоки.
- Выложите душистую массу на небольшой противень, застеленный бумагой для выпечки, выровняйте поверхность и посыпьте грецкими орехами.
- Поставьте в духовку и запекайте примерно 20 – 25 минут.
- После остывания разрежьте на порционные кусочки.