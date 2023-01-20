Поєднання ніжного пісочного тіста та соковитої яблучної начинки – це фантастичне поєднання, яке не залишить байдужим жодного поціновувача солоденького. Інгредієнти для цього десерту завжди під рукою, тому особливих складнощів з його приготуванням у вас виникнути не повинно.

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Рецепт американської яблучної шарлотки

Час: 1 година

Порцій: 10

Особливий американський десерт / Фото Pexels

Інгредієнти:

тісто:

1,5 склянки борошна;

1/4 склянки цукру;

дрібка солі;

125 грамів вершкового масла;

60 мілілітрів холодної води;

начинка:

4 – 5 яблук;

пакетик ванільного цукру;

1 чайна ложка кориці;

2 столові ложки борошна.

Приготування:

Борошно просіюємо у миску, додаємо цукор, сіль та нарізане на кубики масло. Замішуємо тісто, у процесі додаємо воду. Вимішуємо до отримання однорідної консистенції. Загортаємо у плівку та ставимо на годину в холодильник. Яблука чистимо, видаляємо серцевинки та нарізаємо на дрібні шматочки. Додаємо до них ванільний цукор, корицю і борошно. Ретельно вимішуємо. Виймаємо тісто та ділимо його навпіл. Обидві частини розкачуємо. Однією частинкою викладаємо дно та боковини шарлотки (форму попередньо змащуємо маслом). Викладаємо яблучну начинку. Другу порцію тіста розрізаємо на смужки, формуємо на шарлотці "решітку". Випікаємо 15 хвилин при 200 градусах. Подавати пиріг потрібно злегка теплим.

Смачного!