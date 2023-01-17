Для приготовления печенья используйте спелые бананы. Такие плоды имеют интенсивный желтый цвет и чёрные точки на кожуре. Бананы должны быть мягкими, тогда они самые сладкие и полезные.

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Это базовый рецепт, в готовую массу можно добавить ванильный сахар, какао, мелко нарезанные изюм или сушеную клюкву.

Рецепт кунжутного печенья

Время: 30 минут
Порций: 2

Полезное ламкомство / Фото smakosze

Ингредиенты:

  • 2 спелых банана;
  • 2 стакана кунжута.

Приготовление:

  1. Очистите бананы от кожуры и нарежьте их на меньшие кусочки. Затем взбейте в однородную массу.
  2. Переложите фрукты в миску. Добавьте 1 стакан семян кунжута и перемешайте ложкой, затем добавьте оставшуюся часть и снова тщательно перемешайте.
  3. Разогрейте духовку до 180 градусов, застелите противень бумагой для выпечки.
  4. Зачерпните готовую массу ложкой и выложите на противень.
  5. Прижмите массу ложкой, чтобы печенье не расслаивалось под воздействием высокой температуры, выпекайте примерно 30 – 35 минут.