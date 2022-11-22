Яблочный пирог – это всегда верное решение для сладкого стола. Он легок в приготовлении, в нем много начинки, мало муки и яиц.
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Подавайте его в чай или кофе, компот. Если дополнительно подать его с мороженым – пальчики оближешь!
Рецепт яблочного пирога
- Время подготовки: 10 минут
- Время приготовления: 60 на выпекание
- Порции: 6
Приготовление:
- Для крамбла смешиваем холодное масло, сахар и муку. Делаем это быстро, чтобы масло не таяло.
- Для начинки чистим яблоки, режем пополам и нарезаем тоненькими кусочками. Добавляем орешки, сухофрукты, цедру лимона и сок.
Яблочный пирог / Фото из личного архива Валентины Саенко
- Отдельно смешиваем: молоко, 2 яйца, сахар, ваниль, муку и разрыхлитель. Заливаем этой жидкостью яблоки. Перемешиваем тесто.
- Форму для выпечки выстилаем пергаментом и на дно посыпаем половину крамбла. Сверху выкладываем яблоки в тесте. Поверх яблок высыпаем оставшийся крамбл.
- Запекаем 60 – 80 минут при 180 градусах до румяности пирога.
- Готовый пирог охладите и подавайте на стол.
Приятного тебе аппетита!