Яблочный пирог – это всегда верное решение для сладкого стола. Он легок в приготовлении, в нем много начинки, мало муки и яиц.

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Подавайте его в чай или кофе, компот. Если дополнительно подать его с мороженым – пальчики оближешь!

Рецепт яблочного пирога

Время подготовки: 10 минут

10 минут Время приготовления: 60 на выпекание

60 на выпекание Порции: 6

Ингредиенты для крамбла:

– 80 граммов сахара;

– 50 граммов сливочного масла;

– 100 граммов пшеничной муки.

Для пирога:

– 5 яблок;

– 200 миллилитров молока;

– 50 граммов изюма;

– 50 граммов орехов;

– половина лимона;

– 2 куриных яйца;

– 150 граммов сахара;

– 70 граммов пшеничной муки;

– 5 граммов разрыхлителя для теста;

– ванильный сахар.

Приготовление:

Для крамбла смешиваем холодное масло, сахар и муку. Делаем это быстро, чтобы масло не таяло.

Для начинки чистим яблоки, режем пополам и нарезаем тоненькими кусочками. Добавляем орешки, сухофрукты, цедру лимона и сок.

Яблочный пирог / Фото из личного архива Валентины Саенко

Отдельно смешиваем: молоко, 2 яйца, сахар, ваниль, муку и разрыхлитель. Заливаем этой жидкостью яблоки. Перемешиваем тесто.

Форму для выпечки выстилаем пергаментом и на дно посыпаем половину крамбла. Сверху выкладываем яблоки в тесте. Поверх яблок высыпаем оставшийся крамбл.

Запекаем 60 – 80 минут при 180 градусах до румяности пирога.

Готовый пирог охладите и подавайте на стол.

Приятного тебе аппетита!