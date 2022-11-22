Яблучний пиріг – це завжди вірне рішення для солодкого столу. Він легкий у приготуванні, у ньому багато начинки, мало борошна та яєць.

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Подавайте його до чаю чи кави, компоту. Якщо додатково подати його з морозивом – пальчики оближеш!

Рецепт яблучного пирога

Час підготовки: 10 хвилин

10 хвилин Час приготування: 60 на випікання

60 на випікання Порції: 6

Інгредієнти для крамблу:

– 80 грамів цукру;

– 50 грамів вершкового масла;

– 100 грамів пшеничного борошна.

Для пирога:

– 5 яблук;

– 200 мілілітрів молока;

– 50 грамів родзинок;

– 50 грамів горіхів;

– половина лимона;

– 2 курячих яйця;

– 150 грамів цукру;

– 70 грамів пшеничного борошна;

– 5 грамів розпушувача для тіста;

– ванільний цукор.

Приготування:

Для крамблу змішуємо холодне масло, цукор та борошно. Робимо це швидко, щоб масло не тануло.

Для начинки чистимо яблука, ріжемо навпіл і нарізаємо тоненькими шматочками. Додаємо горішки, сухофрукти, цедру лимона і сік.

Яблучний пиріг / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко

Окремо змішуємо: молоко, 2 яйця, цукор, ваніль, борошно та розпушувач. Заливаємо цією рідиною яблука. Перемішуємо тісто.

Форму для випікання вистилаємо пергаментом і на дно посипаємо половину крамблу. Зверху викладаємо яблука в тісті. Поверх яблук висипаємо решту крамблу.

Запікаємо 60 – 80 хвилин при 180 градусах до рум'яності пирога.

Готовий пиріг охолодіть та подавайте до столу.

Смачного!