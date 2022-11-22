Яблучний пиріг – це завжди вірне рішення для солодкого столу. Він легкий у приготуванні, у ньому багато начинки, мало борошна та яєць.
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Подавайте його до чаю чи кави, компоту. Якщо додатково подати його з морозивом – пальчики оближеш!
Рецепт яблучного пирога
- Час підготовки: 10 хвилин
- Час приготування: 60 на випікання
- Порції: 6
Приготування:
- Для крамблу змішуємо холодне масло, цукор та борошно. Робимо це швидко, щоб масло не тануло.
- Для начинки чистимо яблука, ріжемо навпіл і нарізаємо тоненькими шматочками. Додаємо горішки, сухофрукти, цедру лимона і сік.
Яблучний пиріг / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко
- Окремо змішуємо: молоко, 2 яйця, цукор, ваніль, борошно та розпушувач. Заливаємо цією рідиною яблука. Перемішуємо тісто.
- Форму для випікання вистилаємо пергаментом і на дно посипаємо половину крамблу. Зверху викладаємо яблука в тісті. Поверх яблук висипаємо решту крамблу.
- Запікаємо 60 – 80 хвилин при 180 градусах до рум'яності пирога.
- Готовий пиріг охолодіть та подавайте до столу.
Смачного!