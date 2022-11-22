Домашняя выпечка: простой яблочный пирог за 10 минут
22 ноября 2022 , 12:34Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вали Саенко
Если у вас осталось много яблок, но что из них приготовить вы не знаете – воспользуйтесь этим рецептом.
Яблочный пирог – это всегда верное решение для сладкого стола. Он легок в приготовлении, в нем много начинки, мало муки и яиц.
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Подавайте его в чай или кофе, компот. Если дополнительно подать его с мороженым – пальчики оближешь!
Рецепт яблочного пирога
- Время подготовки: 10 минут
- Время приготовления: 60 на выпекание
- Порции: 6
– 80 граммов сахара;
– 50 граммов сливочного масла;
– 100 граммов пшеничной муки.
Для пирога:
– 5 яблок;
– 200 миллилитров молока;
– 50 граммов изюма;
– 50 граммов орехов;
– половина лимона;
– 2 куриных яйца;
– 150 граммов сахара;
– 70 граммов пшеничной муки;
– 5 граммов разрыхлителя для теста;
– ванильный сахар.
Приготовление:
- Для крамбла смешиваем холодное масло, сахар и муку. Делаем это быстро, чтобы масло не таяло.
- Для начинки чистим яблоки, режем пополам и нарезаем тоненькими кусочками. Добавляем орешки, сухофрукты, цедру лимона и сок.
- Отдельно смешиваем: молоко, 2 яйца, сахар, ваниль, муку и разрыхлитель. Заливаем этой жидкостью яблоки. Перемешиваем тесто.
- Форму для выпечки выстилаем пергаментом и на дно посыпаем половину крамбла. Сверху выкладываем яблоки в тесте. Поверх яблок высыпаем оставшийся крамбл.
- Запекаем 60 – 80 минут при 180 градусах до румяности пирога.
- Готовый пирог охладите и подавайте на стол.
Приятного тебе аппетита!