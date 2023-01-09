Крупник – это ячменный суп, который у многих может ассоциироваться со школьной столовой. Не стоит обходить его вниманием и считать слишком простым: если подойти к делу творчески, то его вкус ничем не будет уступать более изысканным вариантам.

Актуально Если осталась кутья: как хранить ее дольше и сколько дней ею можно наслаждаться

Секреты вкусного крупника

Как знает каждая хозяйка, без удачного бульона вкусного горячего блюда не получится. Кроме количества мяса, большое внимание нужно тщательно следить за его качеством.

Хороший выбор после праздничных застолий / Фото Beszamel

Также следует помнить, что лучший бульон получается тогда, когда мы используем два вида мяса, например птицу и свинину или говядину. Не стоит бояться и субпродуктов, с ними блюдо будет еще вкуснее.

Крупу для супа лучше выбирать мелко молотую, она быстрее набухает и будет легче для пищеварения. Не забывайте промывать крупу перед добавлением в суп, так он будет более прозрачным.

Еще один секрет – обжаривание овощей перед добавлением в суп на сливочном масле. Таким образом они еще лучше будут отдавать свой вкус, а аромат сливочного масла никогда не помешает, что бы вы ни готовили.