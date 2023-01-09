Крупник – це ячмінний суп, який у багатьох може асоціюватися зі шкільною їдальнею. Не варто оминати його увагою та вважати надто простим: якщо підійти до справи творчо, то його смак нічим не поступатиметься більш вишуканим варіантам.

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Секрети смачного крупника

Як знає кожна господиня, без вдалого бульйону смачної гарячої страви не вийде. Окрім кількості м'яса велику увагу потрібно ретельно слідкувати за його якістю.

Гарний вибір після святкових застіль / Фото Beszamel

Також варто пам'ятати, що найкращий бульйон виходить тоді, коли ми використовуємо два види м'яса, наприклад, птицю та свинину або яловичину. Не варто боятися і субпродуктів, з ними страва буде ще смачніша.

Крупу для супу краще обирати дрібно змелену, вона швидше набухає та буде легшою для травлення. Не забувайте промивати крупу перед додаванням у суп, так він буде прозорішим.

Ще один секрет – обсмажування овочів перед додаванням у суп на вершковому маслі. Таким чином вони ще краще будуть віддавати свій смак, а аромат вершкового масла ніколи не завадить, що б ви не готували.