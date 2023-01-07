Вкус рождественского кутьи – особенный, поэтому вряд ли кто-то откажется полакомиться ею на следующий день после праздника. Чтобы она смаковала так же, нужно воспользоваться простыми и действенными советами.

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Как сохранить кутью свежей

Каждая опытная хозяйка знает, что хранить кутью можно несколько дней без потери вкуса, если добавлять подсластители (мак, мед и т.п.) непосредственно перед подачей на стол. Именно эти ингредиенты портятся в первую очередь и угрожают качеству кутьи в будущем.

Рождественское наслаждение / Фото Cookery

Еще один важный секрет – хранить блюдо в плотно закрытой посуде в холодильнике. Таким образом, свежесть блюда удастся сохранить не только на следующий день, но и на более длительный срок.

Впрочем, если вы приготовили слишком много кутьи, то придется ставить ее на каждый последующий после Рождества стол, ведь все рекомендуют хранить ее не дольше трех суток.

Поскольку приготовление кутьи – не слишком долгий и сложный процесс, то лучше готовить новую порцию на каждое застолье. Тогда вам не придется беспокоиться о хранении блюда и удовольствии гостей.