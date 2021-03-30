Невозможно вкусные конфеты из желатина и ягодного пюре, которые можно давать детям и брать с собой на работу. Рецепт такого лакомства представила кондитер Елизавета Глинская.

Ну кто же не любит яркие желейные конфеты? Наверное, все их любят. Однако есть одно "но", они не слишком полезны для организма, если покупать их в магазине.

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Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом домашних желейных конфет, которые вы сможете приготовить дома не прилагая много усилий. А пользы в них гораздо больше для организма, ведь они не содержат консервантов и сахаров.

Рецепт желейных конфет

Ингредиенты:

– 200 мл ягодного пюре;

– 50 мл воды;

– 30 г желатина + 150 мл воды;

– 30 г сахара или меда.

Замочите желатин водой, оставьте на 10 – 15 минут, чтобы он набух. Смешайте в кастрюле воду, ягодное пюре и сахар, отправьте на огонь прогреться. Если вы будете использовать для приготовления готово пастеризованное пюре, не нужно доводить до его кипения, если вы приготовили его самостоятельно – прокипятите несколько минут. Соедините желатин и ягодную массу, перемешайте до однородной консистенции и переложите в кондитерский мешок. Пока смесь теплая разлейте ее в специальные формочки или на фигурный силиконовый коврик. Отправьте заготовку в холодильник на несколько часов. Конфеты готовы – приятного аппетита!

Рецепт приготовления желейных конфет дома: видео