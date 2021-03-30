Желейные конфеты "Мишки" по рецепту кондитера Лизы Глинской
Невозможно вкусные конфеты из желатина и ягодного пюре, которые можно давать детям и брать с собой на работу. Рецепт такого лакомства представила кондитер Елизавета Глинская.
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Ну кто же не любит яркие желейные конфеты? Наверное, все их любят. Однако есть одно "но", они не слишком полезны для организма, если покупать их в магазине.
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Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом домашних желейных конфет, которые вы сможете приготовить дома не прилагая много усилий. А пользы в них гораздо больше для организма, ведь они не содержат консервантов и сахаров.
Рецепт желейных конфет
- Замочите желатин водой, оставьте на 10 – 15 минут, чтобы он набух.
- Смешайте в кастрюле воду, ягодное пюре и сахар, отправьте на огонь прогреться.
- Если вы будете использовать для приготовления готово пастеризованное пюре, не нужно доводить до его кипения, если вы приготовили его самостоятельно – прокипятите несколько минут.
- Соедините желатин и ягодную массу, перемешайте до однородной консистенции и переложите в кондитерский мешок.
- Пока смесь теплая разлейте ее в специальные формочки или на фигурный силиконовый коврик.
- Отправьте заготовку в холодильник на несколько часов. Конфеты готовы – приятного аппетита!
Рецепт приготовления желейных конфет дома: видео
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