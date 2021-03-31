Ягідне тістечко без випікання: рецепт корисного перекусу від тренера
Нереально смачний та корисний десерт до складу якого входять тільки поживні інгредієнти. Ягідні тістечка сміло можна вживати на дієті або при правильному харчуванні.
Джерело:інстаграм Наталі Савюк
Ягідні тістечка готуються без використання духовки, а зберігати їх можна довгий час в морозилці.
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Якщо ви пильно слідкуєте за своєю фігурою – ягідні тістечка саме те, що вам потрібно. Вони готуються без додавання борошна, тваринних жирів. До складу входять прості інгредієнти, котрі точно знайдуться у вашому холодильнику.
Рецепт ягідних тістечок
КБЖУ на 100 грамів 346/8/28/16
- Заздалегідь замочіть горіхи в воді на ніч. Злийте воду та промийте горіхи.
- У чаші блендера збийте горіхи в однорідну масу, додайте до них ягоди, замінник цукру та теплу кокосову олію.
- Однорідну ягідну суміш перекладіть у силіконові форми та відправте в морозилку до застигання на 4 – 5 годин.
- Готовий десерт зберігайте в холодильнику. Смачного!
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