Нереально смачний та корисний десерт до складу якого входять тільки поживні інгредієнти. Ягідні тістечка сміло можна вживати на дієті або при правильному харчуванні.

Ягідні тістечка готуються без використання духовки, а зберігати їх можна довгий час в морозилці. Читайте також Желейні цукерки "Ведмедики" за рецептом кондитерки Лізи Глінської Якщо ви пильно слідкуєте за своєю фігурою – ягідні тістечка саме те, що вам потрібно. Вони готуються без додавання борошна, тваринних жирів. До складу входять прості інгредієнти, котрі точно знайдуться у вашому холодильнику. Рецепт ягідних тістечок КБЖУ на 100 грамів 346/8/28/16 Інгредієнти:

– 200 г кеш'ю;

– 200 г чорної смородини або інших ягід;

– 50 г кокосової олії;

– 2-3 г замінника цукру;

– 30 г соку лайма. Заздалегідь замочіть горіхи в воді на ніч. Злийте воду та промийте горіхи. У чаші блендера збийте горіхи в однорідну масу, додайте до них ягоди, замінник цукру та теплу кокосову олію. Однорідну ягідну суміш перекладіть у силіконові форми та відправте в морозилку до застигання на 4 – 5 годин. Готовий десерт зберігайте в холодильнику. Смачного!