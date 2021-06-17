Начать утро с правильного завтрака – залог хорошего дня! Кондитер Лиза Глинская поделилась с поклонниками вкусным рецептом сытного и здорового завтрака – крамбл из овсянки и ягод.

Читайте также 10 советов, как привить ребенку любовь к здоровой пище

Такой завтрак сможет приготовить даже подросток, ведь он необычайно легкий, а еще питательный!

Рецепт ягодного крамбла с овсянкой

  • Время: 80 минут
  • Порции: 3 – 4
  • Калорийность на 100 граммов: 158 ккал
  1. Смешайте муку, сахар и овсяные хлопья и тщательно перемешайте в миске.
  2. Добавьте к смеси сливочное масло и разомните до крошки.


    Крошка из теста / Скриншот с видео
     
  3. Выложите крошку на противень со слоем пергамента.
  4. Отправьте противень с крошкой в морозилку на 30 – 40 минут.


    Крамбл / Скриншот из видео
     
  5. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте крошку в течение 12 – 15 минут.
  6. Охладите готовый крамбл.
  1. Нарежьте клубнику небольшими кусочками и отправьте все ягоды в кастрюлю.


    Ягоды для начинки / Скриншот из видео 
     
  2. Смешайте сахар с крахмалом и добавьте к ягодам.
  3. Отправьте кастрюлю с начинкой на слабый огонь и при постоянном помешивании доведите до кипения.


    Елизавета Глинская / скриншот с видео
     
  4. Дайте ягодам покипеть 30 – 40 секунд и охладите.

Собираем десерт

  1. Выложите на дно стеклянной формы или порционных стаканов немного крамбла, далее выложите ягодную начинку. Снова крамбл и начинка.


    Формируем блюдо / скриншот с видео
     
  2. Наполните стаканы или форму крамблом и начинкой до верха.


    Готовый завтрак в стакане / скриншот с видео
     
  3. Подавайте к столу готовое блюдо охлажденным. Приятного аппетита!

Рецепт крамбла с овсяной и ягодами на завтрак – видео:

 