Начать утро с правильного завтрака – залог хорошего дня! Кондитер Лиза Глинская поделилась с поклонниками вкусным рецептом сытного и здорового завтрака – крамбл из овсянки и ягод.
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Такой завтрак сможет приготовить даже подросток, ведь он необычайно легкий, а еще питательный!
Рецепт ягодного крамбла с овсянкой
- Время: 80 минут
- Порции: 3 – 4
- Калорийность на 100 граммов: 158 ккал
- Смешайте муку, сахар и овсяные хлопья и тщательно перемешайте в миске.
- Добавьте к смеси сливочное масло и разомните до крошки.
Крошка из теста / Скриншот с видео
- Выложите крошку на противень со слоем пергамента.
- Отправьте противень с крошкой в морозилку на 30 – 40 минут.
Крамбл / Скриншот из видео
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте крошку в течение 12 – 15 минут.
- Охладите готовый крамбл.
- Нарежьте клубнику небольшими кусочками и отправьте все ягоды в кастрюлю.
Ягоды для начинки / Скриншот из видео
- Смешайте сахар с крахмалом и добавьте к ягодам.
- Отправьте кастрюлю с начинкой на слабый огонь и при постоянном помешивании доведите до кипения.
Елизавета Глинская / скриншот с видео
- Дайте ягодам покипеть 30 – 40 секунд и охладите.
Собираем десерт
- Выложите на дно стеклянной формы или порционных стаканов немного крамбла, далее выложите ягодную начинку. Снова крамбл и начинка.
Формируем блюдо / скриншот с видео
- Наполните стаканы или форму крамблом и начинкой до верха.
Готовый завтрак в стакане / скриншот с видео
- Подавайте к столу готовое блюдо охлажденным. Приятного аппетита!
Рецепт крамбла с овсяной и ягодами на завтрак – видео: