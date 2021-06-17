Почати ранок з правильного сніданку запорука хорошого дня! Кондитерка Ліза Глінська поділилася з шанувальниками смачним рецепт ситного та здорового сніданку – крамблу з вівсянки та ягід.

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Такий сніданок зможе приготувати навіть підліток, адже він надзвичайно легкий, а ще поживний!

Рецепт ягідного крамблу з вівсянкою

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 3 – 4

3 – 4 Калорійність на 100 грамів: 158 ккал

Інгредієнти для тіста:

– 80 г борошна;

– 70 г вершкового масла;

– 50 г цукру;

– 40 г вівсяних пластівців.

З'єднайте борошно, цукор та вівсяні пластівці та ретельно перемішайте в мисці. Додайте до суміші вершкове масло та розімніть до крихти.





Крихта з тіста / Скриншот з відео

Викладіть крихту на деко з шаром пергаменту. Відправте деко з крихтою в морозилку на 30 – 40 хвилин.





Крамбл / Скріншот з відео

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте крихту впродовж 12 – 15 хвилин. Охолодіть готовий крамбл.

Інгредієнти для начинки:

– 100 г малини;

– 100 г полуниці;

– 100 г вишні без кісточки;

– 50 г чорниці;

– 30 г цукру;

– 20 г кукурудзяного крохмалю.

Наріжте полуницю невеликими шматочками та відправте всі ягоди в каструлю.





Ягоди для начинки / Скріншот з відео

Змішайте цукор з крохмалем та додайте до ягід. Відправте каструлю з начинкою на слабкий вогонь та при постійному помішуванні доведіть до кипіння.





Єлизавета Глінська / Скріншот з відео

Дайте ягодам покипіти 30 – 40 секунд та охолодіть.

Збираємо десерт

Викладіть на дно скляної форми або порційних склянок трішки крамблу, далі викладіть ягідну начинку. Знову крамбл та начинка.





Формуємо страву / Скріншот з відео

Наповніть склянки або форму крамблом та начинкою до верху.





Готовий сніданок в склянці / Скріншот з відео

Подавайте до столу готову страву охолодженою. Смачного!

Рецепт крамблу з вівсяною та ягодами на сніданок – відео: