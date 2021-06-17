Идеальный летний завтрак с ягодами: рецепт крамбла с овсянкой от Лизы Глинской

Чем вы завтракаете? Яичница, овсяная каша, бутерброды – все эти варианты надоедают, согласитесь! Мы подготовили для вас замечательный вариант для сладкого завтрака от Лизы Глинской, который вам точно придет по вкусу.

Начать утро с правильного завтрака – залог хорошего дня! Кондитер Лиза Глинская поделилась с поклонниками вкусным рецептом сытного и здорового завтрака – крамбл из овсянки и ягод.

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Такой завтрак сможет приготовить даже подросток, ведь он необычайно легкий, а еще питательный!

Рецепт ягодного крамбла с овсянкой

Время : 80 минут

: 80 минут Порции : 3 – 4

: 3 – 4 Калорийность на 100 граммов: 158 ккал

Смешайте муку, сахар и овсяные хлопья и тщательно перемешайте в миске. Добавьте к смеси сливочное масло и разомните до крошки.





Крошка из теста / Скриншот с видео

Выложите крошку на противень со слоем пергамента. Отправьте противень с крошкой в морозилку на 30 – 40 минут.





Крамбл / Скриншот из видео

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте крошку в течение 12 – 15 минут. Охладите готовый крамбл.

Нарежьте клубнику небольшими кусочками и отправьте все ягоды в кастрюлю.





Ягоды для начинки / Скриншот из видео

Смешайте сахар с крахмалом и добавьте к ягодам. Отправьте кастрюлю с начинкой на слабый огонь и при постоянном помешивании доведите до кипения.





Елизавета Глинская / скриншот с видео

Дайте ягодам покипеть 30 – 40 секунд и охладите.

Собираем десерт

Выложите на дно стеклянной формы или порционных стаканов немного крамбла, далее выложите ягодную начинку. Снова крамбл и начинка.





Формируем блюдо / скриншот с видео

Наполните стаканы или форму крамблом и начинкой до верха.





Готовый завтрак в стакане / скриншот с видео

Подавайте к столу готовое блюдо охлажденным. Приятного аппетита!

– 80 г муки;– 70 г сливочного масла;– 50 г сахара;– 40 г овсяных хлопьев.– 100 г малины;– 100 г клубники;– 100 г вишни без косточки;– 50 г черники;– 30 г сахара;– 20 г кукурузного крахмала.

Рецепт крамбла с овсяной и ягодами на завтрак – видео: