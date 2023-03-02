Ягодный пирог с замороженными ягодами – рецепт к чаю

Украинский шеф-повар Валентина Саенко поделилась с читателями рецептом невероятно вкусного заливного пирога с замороженными ягодами.

Простой и универсальный рецепт классного пирога с ягодами станет вашим фаворитом среди прочей домашней выпечки.

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Готовить его можно с любыми ягодами, свежими или замороженными. Можно выбрать какой-нибудь один вид ягод, или сделать ассорти. Вкус от этого не ухудшится.

Рецепт ягодного пирога

Время: 2 часа

2 часа Порции: 6

– 220 граммов муки;– 150 граммов сливочного масла;– 100 граммов сметаны;– 1 чайная ложка разрыхлителя для теста.– 400 грамм ягод;– 400 граммов сметаны;– 2 куриных яйца;– 2 столовые ложки муки;– 120 граммов сахара;– ванильный сахар.

Приготовление:

Сначала делаем тесто: смешиваем все ингредиенты. Тесто будет мягкое, нежное и приятное на ощупь. Раскатываем его на посыпанном муком столе и выкладываем в форму. Прячем в холодильник пока готовим начинку.

Сметану, яйца, сахар, ваниль и муку перемешиваем венчиком до однородности. В нашу форму с тестом выкладываем ягоды и заливаем сметанной смесью.

Выпекаем при 180 градусах примерно 30 – 40 мин. Серединка должна быть "жива" и немного дрожать. Даем пирогу остыть и стабилизироваться.

Приятного аппетита!