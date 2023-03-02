Ягодный пирог с замороженными ягодами – рецепт к чаю
2 марта 2023, 18:07Читати новину українською
Источник:Валентина Саенко
Украинский шеф-повар Валентина Саенко поделилась с читателями рецептом невероятно вкусного заливного пирога с замороженными ягодами.
Простой и универсальный рецепт классного пирога с ягодами станет вашим фаворитом среди прочей домашней выпечки.
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Готовить его можно с любыми ягодами, свежими или замороженными. Можно выбрать какой-нибудь один вид ягод, или сделать ассорти. Вкус от этого не ухудшится.
Рецепт ягодного пирога
- Время: 2 часа
- Порции: 6
– 220 граммов муки;
– 150 граммов сливочного масла;
– 100 граммов сметаны;
– 1 чайная ложка разрыхлителя для теста.
Для заливки:
– 400 грамм ягод;
– 400 граммов сметаны;
– 2 куриных яйца;
– 2 столовые ложки муки;
– 120 граммов сахара;
– ванильный сахар.
Приготовление:
- Сначала делаем тесто: смешиваем все ингредиенты. Тесто будет мягкое, нежное и приятное на ощупь. Раскатываем его на посыпанном муком столе и выкладываем в форму. Прячем в холодильник пока готовим начинку.
- Сметану, яйца, сахар, ваниль и муку перемешиваем венчиком до однородности. В нашу форму с тестом выкладываем ягоды и заливаем сметанной смесью.
- Выпекаем при 180 градусах примерно 30 – 40 мин. Серединка должна быть "жива" и немного дрожать. Даем пирогу остыть и стабилизироваться.
Приятного аппетита!