Простий і універсальний рецепт класного пирога з ягодами стане вашим фаворитом серед іншої домашньої випічки.
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Готувати його можна з будь-якими ягодами, свіжими чи замороженими. Можна обрати якийсь один вид ягід, або зробити асорті. Смак від цього не погіршиться.
Рецепт ягідного пирога
- Час: 2 години
- Порції: 6
Приготування:
- Спочатку робимо тісто: змішуємо всі інгредієнти. Тісто буде м’яке, ніжне та приємне на дотик. Розкатуємо його на посипаному борошном столі і викладаємо в форму. Ховаємо в холодильник доки готуємо начинку.
- Сметану, яйця, цукор, ваніль і борошно перемішуємо вінчиком до однорідності. В нашу форму з тістом викладаємо ягоди та заливаємо сметанною сумішшю.
- Випікаємо при 180 градусах приблизно 30 – 40 хв. Серединка має бути "жива" і трішки тремтіти. Даємо пирогу охолонути і стабілізуватися.
Смачного!