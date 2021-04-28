Зефир любят дети и взрослые. Мы подготовили для вас рецепт десерта, который вы с легкостью приготовите дома.

Нежный, вкусный и легкий десерт, который понравится всем. Классический зефир готовят на основе яблочного пюре, а в этом рецепте – со смородины с добавлением агар-агара. Читайте также Какая разница между агар-агаром и желатином: рассказывает Лиза Глинская Рецепт ягодного зефира Ингредиенты:

– 100 граммов сахара;

– 130 граммов пюре смородины (500 граммов свежей или замороженной смородины);

– 10 граммов агар-агара;

– 100 граммов сахарной пудры. Ингредиенты для сиропа:

– 100 миллилитров воды;

– 250 граммов сахара;

– 1 белок. Ягодный зефир / Фото Unsplash Смородину заранее разморозьте, измельчите блендером в пюре, пропустите через сито. В кастрюлю выложите пюре, добавьте сахар, варите до загустения. Оставьте для охлаждения на 6–7 часов, лучше всего – на ночь. В миску с пюре, добавьте белок, взбейте миксером. Для приготовления сиропа в кастрюлю с водой, добавьте сахар, агар-агар, варите на маленьком огне, помешивая до загустения. В миску с пюре, влейте сироп, взбейте миксером. Выложите в кондитерский мешок, противень выстелите пергаментом, насадите нужной формы зефир, оставьте в течение 10-12 часов. Соедините половинки, задекорируйте сахарной пудрой. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!