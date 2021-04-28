Как приготовить ягодный зефир: домашний рецепт
Зефир любят дети и взрослые. Мы подготовили для вас рецепт десерта, который вы с легкостью приготовите дома.
Источник:24 канал
Нежный, вкусный и легкий десерт, который понравится всем. Классический зефир готовят на основе яблочного пюре, а в этом рецепте – со смородины с добавлением агар-агара.
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Рецепт ягодного зефира
Ягодный зефир / Фото Unsplash
- Смородину заранее разморозьте, измельчите блендером в пюре, пропустите через сито.
- В кастрюлю выложите пюре, добавьте сахар, варите до загустения. Оставьте для охлаждения на 6–7 часов, лучше всего – на ночь.
- В миску с пюре, добавьте белок, взбейте миксером.
- Для приготовления сиропа в кастрюлю с водой, добавьте сахар, агар-агар, варите на маленьком огне, помешивая до загустения.
- В миску с пюре, влейте сироп, взбейте миксером.
- Выложите в кондитерский мешок, противень выстелите пергаментом, насадите нужной формы зефир, оставьте в течение 10-12 часов. Соедините половинки, задекорируйте сахарной пудрой.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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