Зефір люблять діти й дорослі. Ми підготували для вас рецепт десерту, який ви з легкістю приготуєте вдома.

Ніжний, смачний та легкий десерт, який сподобається усім. Класичний зефір готують на основі яблучного пюре, але за цим рецептом – зі смородини з додаванням агар-агару. Читайте також Яка різниця між агар-агаром та желатином: розповідає Ліза Глінська Рецепт ягідного зефіру Інгредієнти:

– 100 грамів цукру;

– 130 грамів пюре смородини (500 грамів свіжої або замороженої смородини);

– 10 грамів агар-агару;

– 100 грамів цукрової пудри. Інгредієнти для сиропу:

– 100 мілілітрів води;

– 250 грамів цукру;

– 1 білок. Ягідний зефір/ Фото Unsplash Смородину заздалегідь розморозьте, подрібніть блендером у пюре, пропустіть через сито. У каструлю викладіть пюре, додайте цукор, варіть до загустіння. Залиште для охолодження на 6-7 годин, найкраще – на ніч. У миску з пюре, додайте білок, збийте міксером. Для приготування сиропу у каструлю з водою, додайте цукор, агар-агар, варіть на маленькому вогні, помішуючи до загустіння. У миску з пюре, влийте сироп, збийте міксером. Викладіть у кондитерський мішок, деко вистеліть пергаментом, вичавіть потрібної форми зефір, залиште протягом 10-12 годин. З'єднайте половинки, задекоруйте цукровою пудрою. Викладіть на тарілку. Смачного!