Яичница без единого яйца: рецепт фирменного веганского завтрака от звезды украинского кино

6 июля 2021 , 10:55
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Источник:

Новый канал

Нереально вкусный завтрак от звезды украинского кино Анны Кошмал понравится каждому. Яичница без единого яйца быстро готовится и подходит для людей которые не употребляют животных продуктов.

Украинская актриса Анна Кошмал поделилась рецептом вкусного завтрака, который сама любит готовить дома. Звезда утверждает, что он способен насытить организм на полдня и не нанести вред вашей фигуре.

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Анна Кошмал уже шесть лет не употребляет животных продуктов, поэтому этот завтрак прекрасно подойдет для вегетарианцев.


Анна Кошмал / Фото Новый канал

Я люблю яичницу из тофу. Это очень вкусное и сытное блюдо. После нее полдня не хочется есть, – рассказывает Анна.

Рецепт яичницы без яиц

  • Время: 15 минут
  • Порции: 1
Ингредиенты:
– 200 г тофу;
– ½ авокадо;
– 100 – 150 г любимых овощей;
– щепотка соли;
– черный молотый перец;
– паприка на ваш вкус.
  1. Сыр тофу тщательно разомните вилкой в кашу. Посолите и поперчите сыр, добавьте любимых специй.
  2. Разогрейте сковородку и обжарьте смесь.
  3. Нарежьте овощи и авокадо кусочками или ломтиками.
  4. Готовый скрамбл из тофу выложите на тарелку и подавайте к столу с овощами. Приятного аппетита!
Анна Кошмал – украинская актриса и танцовщица. Девушка родилась в Киеве и в 2010 году поступила в эстрадно-цирковое училище в столице.
С детства девушка занималась танцами. Сначала стала балериной, позже занялась бальными танцами, потом углубилась в спортивный жанр.
Известной Анна стала благодаря роли Жени в пятом и шестом сезонах сериала "Сваты".
Автор: Богданна Рибак