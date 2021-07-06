Українська актриса Анна Кошмал поділилася рецептом смачного сніданку, який сама полюбляє готувати вдома. Зірка стверджує, що він здатен наситити організм на пів дня та не завдати шкоді вашій фігурі.
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Анна Кошмал вже шість років не вживає тваринних продуктів, тому цей сніданок чудово підійде для вегетаріанців.
Анна Кошмал / Фото Новий канал
Я люблю яєчню з тофу. Це дуже смачна і ситна страва. Після неї півдня не хочеться їсти, – розповідає Анна.
Рецепт яєчні без яєць
- Час: 15 хвилин
- Порції: 1
- Сир тофу ретельно розімніть виделкою в кашу. Посоліть та поперчіть сир, додайте улюблених спецій.
- Розігрійте сковорідку та обсмажте суміш.
- Наріжте овочі та авокадо шматочками або скибочками.
- Готовий скрамбл з тофу викладіть на тарілку та подавайте до столу з овочами. Смачного!