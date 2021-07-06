Українська актриса Анна Кошмал поділилася рецептом смачного сніданку, який сама полюбляє готувати вдома. Зірка стверджує, що він здатен наситити організм на пів дня та не завдати шкоді вашій фігурі.

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Анна Кошмал вже шість років не вживає тваринних продуктів, тому цей сніданок чудово підійде для вегетаріанців.



Анна Кошмал / Фото Новий канал

Я люблю яєчню з тофу. Це дуже смачна і ситна страва. Після неї півдня не хочеться їсти, – розповідає Анна.

Рецепт яєчні без яєць

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 200 г тофу;

– ½ авокадо;

– 100 – 150 г улюблених овочів;

– дрібка солі;

– чорний мелений перець;

– паприка на ваш смак.

Сир тофу ретельно розімніть виделкою в кашу. Посоліть та поперчіть сир, додайте улюблених спецій. Розігрійте сковорідку та обсмажте суміш. Наріжте овочі та авокадо шматочками або скибочками. Готовий скрамбл з тофу викладіть на тарілку та подавайте до столу з овочами. Смачного!

Анна Кошмал – відома українська акторка та танцівниця. Дівчина народилася у Києві та у 2010 році вступила до естрадно-циркового училища в столиці.

З дитинства дівчина займалася танцями. Спочатку стала балериною, пізніше зайнялася бальними танцями, потім заглибилася в спортивний жанр.

Відомою Анна стала завдяки ролі Жені у п'ятому та шостому сезонах серіалу "Свати".