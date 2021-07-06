Украинская актриса Анна Кошмал поделилась рецептом вкусного завтрака, который сама любит готовить дома. Звезда утверждает, что он способен насытить организм на полдня и не нанести вред вашей фигуре.

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Анна Кошмал уже шесть лет не употребляет животных продуктов, поэтому этот завтрак прекрасно подойдет для вегетарианцев.


Анна Кошмал / Фото Новый канал

Я люблю яичницу из тофу. Это очень вкусное и сытное блюдо. После нее полдня не хочется есть, – рассказывает Анна.

Рецепт яичницы без яиц

  • Время: 15 минут
  • Порции: 1
  1. Сыр тофу тщательно разомните вилкой в кашу. Посолите и поперчите сыр, добавьте любимых специй.
  2. Разогрейте сковородку и обжарьте смесь.
  3. Нарежьте овощи и авокадо кусочками или ломтиками.
  4. Готовый скрамбл из тофу выложите на тарелку и подавайте к столу с овощами. Приятного аппетита!