Украинская актриса Анна Кошмал поделилась рецептом вкусного завтрака, который сама любит готовить дома. Звезда утверждает, что он способен насытить организм на полдня и не нанести вред вашей фигуре.
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Анна Кошмал уже шесть лет не употребляет животных продуктов, поэтому этот завтрак прекрасно подойдет для вегетарианцев.
Анна Кошмал / Фото Новый канал
Я люблю яичницу из тофу. Это очень вкусное и сытное блюдо. После нее полдня не хочется есть, – рассказывает Анна.
Рецепт яичницы без яиц
- Время: 15 минут
- Порции: 1
- Сыр тофу тщательно разомните вилкой в кашу. Посолите и поперчите сыр, добавьте любимых специй.
- Разогрейте сковородку и обжарьте смесь.
- Нарежьте овощи и авокадо кусочками или ломтиками.
- Готовый скрамбл из тофу выложите на тарелку и подавайте к столу с овощами. Приятного аппетита!