Яичница - популярное блюдо из жареных яиц, которую подают на завтрак. Она вкусную и питательная. Ее готовят на сковороде, запекают в специальных формах в духовке.

Также к яичнице добавляют различные овощи, грибы, лук, бекон, сосиски, тертый сыр, а также хлеб.

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Время: 3 хвилин

3 хвилин Порции: 2-3

2-3 Калорийнисть на 100 граммов: 149

Яичница с брускеттой с авокадо

Ингредиенты:

- 2-3 яйца;

- 1/2 авокадо;

- хлеб;

- масло,

- перец;

- соль.

Авокадо очистите, удалите косточку, разрежьте пополам, нарежьте ломтиками. На разогретую сковороду с маслом убейте яйца, обжарьте несколько минут до готовности. Выложите на тарелку яичницу, на хлеб - авокадо. По желанию добавьте любимый соус или кетчуп.

Яичница с брускеттой с авокадо / Фото Unsplash​

Яичница с микрогрином

Ингредиенты:

- 2-3 яйца;

- микрогрин (или шпинат);

- масло;

- специи;

- перец;

- соль.

На разогретой сковороде с маслом, обжарьте яйца до готовности, добавьте соль, перец.

Жареные яйца / Фото Unsplash

Выложите на тарелку яичницу, сверху - добавьте мытый микрогрин.

Яичница с ммикрогрином / Фото Unsplash

Яичница со сладким перцем

Ингредиенты:

- 2 яйца;

- 2 ломтика хлеба;

- 50 граммов твердого сыра;

- сладкий перец;

- масло,

- перец;

- соль.

Перец тщательно помойте, очистите от косточек и семян, нарежьте кольцами. Хлебные ломтики обжарьте на сковороде или подсушите в духовке. На разогретую сковороду с маслом выложите кольца из перца, внутрь войте яйца, добавьте соль, перец по вкусу. Обжарьте с двух сторон в течение 2-3 минут до готовности яиц.

Яичница со сладким перцем / Фото Unsplash