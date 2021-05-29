Яичница - популярное блюдо из жареных яиц, которую подают на завтрак. Она вкусную и питательная. Ее готовят на сковороде, запекают в специальных формах в духовке.

Также к яичнице добавляют различные овощи, грибы, лук, бекон, сосиски, тертый сыр, а также хлеб.

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  • Время: 3 хвилин
  • Порции: 2-3
  • Калорийнисть на 100 граммов: 149

Яичница с брускеттой с авокадо

  1. Авокадо очистите, удалите косточку, разрежьте пополам, нарежьте ломтиками.
  2. На разогретую сковороду с маслом убейте яйца, обжарьте несколько минут до готовности.
  3. Выложите на тарелку яичницу, на хлеб - авокадо. По желанию добавьте любимый соус или кетчуп.

Яичница с брускеттой с авокадо / Фото Unsplash​

Яичница с микрогрином

  1. На разогретой сковороде с маслом, обжарьте яйца до готовности, добавьте соль, перец.

Жареные яйца / Фото Unsplash

  1. Выложите на тарелку яичницу, сверху - добавьте мытый микрогрин.

Яичница с ммикрогрином / Фото Unsplash

Яичница со сладким перцем

  1. Перец тщательно помойте, очистите от косточек и семян, нарежьте кольцами.
  2. Хлебные ломтики обжарьте на сковороде или подсушите в духовке.
  3. На разогретую сковороду с маслом выложите кольца из перца, внутрь войте яйца, добавьте соль, перец по вкусу. Обжарьте с двух сторон в течение 2-3 минут до готовности яиц.

Яичница со сладким перцем / Фото Unsplash

  1. Сыр натрите на крупной терке.
  2. Готовые яйца выложите на тарелку. По желанию задекорируйте тертым сыром, добавьте хлеб. Приятного аппетита!