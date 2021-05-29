Яичница - популярное блюдо из жареных яиц, которую подают на завтрак. Она вкусную и питательная. Ее готовят на сковороде, запекают в специальных формах в духовке.
Также к яичнице добавляют различные овощи, грибы, лук, бекон, сосиски, тертый сыр, а также хлеб.
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- Время: 3 хвилин
- Порции: 2-3
- Калорийнисть на 100 граммов: 149
Яичница с брускеттой с авокадо
- Авокадо очистите, удалите косточку, разрежьте пополам, нарежьте ломтиками.
- На разогретую сковороду с маслом убейте яйца, обжарьте несколько минут до готовности.
- Выложите на тарелку яичницу, на хлеб - авокадо. По желанию добавьте любимый соус или кетчуп.
Яичница с брускеттой с авокадо / Фото Unsplash
Яичница с микрогрином
- На разогретой сковороде с маслом, обжарьте яйца до готовности, добавьте соль, перец.
Жареные яйца / Фото Unsplash
- Выложите на тарелку яичницу, сверху - добавьте мытый микрогрин.
Яичница с ммикрогрином / Фото Unsplash
Яичница со сладким перцем
- Перец тщательно помойте, очистите от косточек и семян, нарежьте кольцами.
- Хлебные ломтики обжарьте на сковороде или подсушите в духовке.
- На разогретую сковороду с маслом выложите кольца из перца, внутрь войте яйца, добавьте соль, перец по вкусу. Обжарьте с двух сторон в течение 2-3 минут до готовности яиц.
Яичница со сладким перцем / Фото Unsplash
- Сыр натрите на крупной терке.
- Готовые яйца выложите на тарелку. По желанию задекорируйте тертым сыром, добавьте хлеб. Приятного аппетита!