Как приготовить яичницу по-новому: три домашних рецепта

Если нужно быстро приготовить вкусный завтрак - приготовьте яичницу. Мы подготовили для вас три простых рецепты: со сладким перцем, Брускеты с авокадо и Микрогрин.
Яичница - популярное блюдо из жареных яиц, которую подают на завтрак. Она вкусную и питательная. Ее готовят на сковороде, запекают в специальных формах в духовке.
Также к яичнице добавляют различные овощи, грибы, лук, бекон, сосиски, тертый сыр, а также хлеб.
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- Время: 3 хвилин
- Порции: 2-3
- Калорийнисть на 100 граммов: 149
Яичница с брускеттой с авокадоИнгредиенты:
- 2-3 яйца;
- 1/2 авокадо;
- хлеб;
- масло,
- перец;
- соль.
- Авокадо очистите, удалите косточку, разрежьте пополам, нарежьте ломтиками.
- На разогретую сковороду с маслом убейте яйца, обжарьте несколько минут до готовности.
- Выложите на тарелку яичницу, на хлеб - авокадо. По желанию добавьте любимый соус или кетчуп.
Яичница с брускеттой с авокадо / Фото Unsplash
Яичница с микрогриномИнгредиенты:
- 2-3 яйца;
- микрогрин (или шпинат);
- масло;
- специи;
- перец;
- соль.
- На разогретой сковороде с маслом, обжарьте яйца до готовности, добавьте соль, перец.
Жареные яйца / Фото Unsplash
- Выложите на тарелку яичницу, сверху - добавьте мытый микрогрин.
Яичница с ммикрогрином / Фото Unsplash
Яичница со сладким перцемИнгредиенты:
- 2 яйца;
- 2 ломтика хлеба;
- 50 граммов твердого сыра;
- сладкий перец;
- масло,
- перец;
- соль.
- Перец тщательно помойте, очистите от косточек и семян, нарежьте кольцами.
- Хлебные ломтики обжарьте на сковороде или подсушите в духовке.
- На разогретую сковороду с маслом выложите кольца из перца, внутрь войте яйца, добавьте соль, перец по вкусу. Обжарьте с двух сторон в течение 2-3 минут до готовности яиц.
Яичница со сладким перцем / Фото Unsplash
- Сыр натрите на крупной терке.
- Готовые яйца выложите на тарелку. По желанию задекорируйте тертым сыром, добавьте хлеб. Приятного аппетита!